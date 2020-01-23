Черчесов: «Аренда Кокорина в «Сочи» видится разумным решением»

Да,Вы правы,это взгляд со стороны,а что-же тогда (раньше) пели руководство Зенита раньше,находясь не в стороне,а в непосредственном контакте с ним!?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном переходе на правах аренды из «Зенита» в «Сочи» форварда Александра Кокорина.
«Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в «Зените» форвардов Дзюба – Азмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените».
А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период», – сказал Черчесов.
- «Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.
- Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывает переходить в сочинский клуб.
- 28-летний нападающий продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре.
И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»