Черчесов: «Аренда Кокорина в «Сочи» видится разумным решением»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном переходе на правах аренды из «Зенита» в «Сочи» форварда Александра Кокорина.

«Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в «Зените» форвардов Дзюба – Азмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените».

А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период», – сказал Черчесов.

«Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.

Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывает переходить в сочинский клуб.

28-летний нападающий продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре.

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»