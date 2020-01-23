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    Черчесов: «Аренда Кокорина в «Сочи» видится разумным решением»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном переходе на правах аренды из «Зенита» в «Сочи» форварда Александра Кокорина.

    «Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в «Зените» форвардов ДзюбаАзмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените».

    А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период», – сказал Черчесов.

    • «Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.
    • Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывает переходить в сочинский клуб.
    • 28-летний нападающий продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре.

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии8
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      Рейтинг: +97

      izy 32 минуты назад

      Да,Вы правы,это взгляд со стороны,а что-же тогда (раньше) пели руководство Зенита раньше,находясь не в стороне,а в непосредственном контакте с ним!?

      1
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      Рейтинг: +2943

      Путник 13 51 минуту назад

      Прогнулся перед Ротенбергом)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1723

      Давид59 52 минуты назад

      Черчесов с чьего голоса поёт? Он что тренер Зенита, что он лезет не в своё дело? Семак же сказал: Кокорин ему нужен

      1
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      Рейтинг: +1250

      Genz 59 минут назад

      Ротенбург платил Дауну черчесову в Динамо.

      1
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      Рейтинг: +424

      Semenycch 1 час назад

      А этому стоило помолчать, чтобы не портить собственный авторитет, его это не касается, но, его кто то "авторитетный" попросил поуговаривать Кокорина. И этот тоже раб хозяина!

      0
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      Рейтинг: +4665

      Lester84 1 час назад

      Я так понимаю - это прозрачный намек на то, что без аренды в Сочи вызова в сборную не будет. Саламычу похоже уже спущены инструкции

      2
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      Рейтинг: +13669

      bset 1 час назад

      Как бы так Кокорина убедить перейти в Сочи, который внезапно уперся и не захотел переходить? Может игрокам Сочи сказать, чтобы они хвалили Кокорина и говорили, что ждут его в команде? А может попросим Черчесова сказать, что для Кокорина это хороший вариант? Ждем, пока Путин скажет, что Кокорину нужно переходить в Сочи.

      3
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      Рейтинг: +826

      val-berezko > bset 51 минуту назад

      А Путин и сказал уже. Кокорину сейчас ехать в самый раз-б ез обид отыграть до лета по полной и свободен. В зените по нынешней ситуации не дадут играть. В Сочи много своих. Показать класс. Воткнуть зениту и уйти с гордо понятой головой.

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