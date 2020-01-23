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  • Черчесов: «Аренда Кокорина в «Сочи» видится разумным решением»

Черчесов: «Аренда Кокорина в «Сочи» видится разумным решением»

23 января 2020, 19:35
18

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном переходе на правах аренды из «Зенита» в «Сочи» форварда Александра Кокорина.

«Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в «Зените» форвардов ДзюбаАзмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените».

А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период», – сказал Черчесов.

  • «Сочи» договорился с «Зенитом» об аренде Кокорина до конца сезона.
  • Сам футболист утверждает, что не знал о переговорах и отказывает переходить в сочинский клуб.
  • 28-летний нападающий продолжает тренироваться на сборе петербургской команды в Катаре.

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Россия Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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bset
1579797425
Как бы так Кокорина убедить перейти в Сочи, который внезапно уперся и не захотел переходить? Может игрокам Сочи сказать, чтобы они хвалили Кокорина и говорили, что ждут его в команде? А может попросим Черчесова сказать, что для Кокорина это хороший вариант? Ждем, пока Путин скажет, что Кокорину нужно переходить в Сочи.
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Lester84
1579798153
Я так понимаю - это прозрачный намек на то, что без аренды в Сочи вызова в сборную не будет. Саламычу похоже уже спущены инструкции
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Давид59
1579799426
Черчесов с чьего голоса поёт? Он что тренер Зенита, что он лезет не в своё дело? Семак же сказал: Кокорин ему нужен
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Путник 13
1579799459
Прогнулся перед Ротенбергом)
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izy
1579800592
Да,Вы правы,это взгляд со стороны,а что-же тогда (раньше) пели руководство Зенита раньше,находясь не в стороне,а в непосредственном контакте с ним!?
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vladimir-7
1579803309
Кокорину Нужно разорвать контракт с Зенитом и переходить к Адвокату.
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Бриг
1579807633
Миллиардер с миллионером всегда договорится
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paracetamol
1579846943
Тебе что за дело, лысый?
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alp
1579853931
усы по ветру
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monser08
1579866585
А как по мне то всё по делу говорит усатый, хотя и Кокорина понимаю. Тяжёлая ситуация.
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