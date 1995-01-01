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    Уткин – об уходе Кокорина из «Зенита»: «Динамо! Ау! Вы искали форварда!»

    Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с возможным уходом из «Зенита» нападающего Александра Кокорина.

    • 28-летнего футболиста арендовал до конца сезона «Сочи».
    • Сам форвард и главный тренер петербургской команды Сергей Семак узнали о трансфере из публикаций в СМИ.
    • Кокорин не хочет покидать «Зенит» и продолжает тренироваться на сборе в Катаре.

    «Ситуация с Кокориным не изменилась», «Зенит подтверждает, что решение по Кокорину в силе» – что это означает? Смотрите. Что там думает «Зенит» и что вкладывается в эти слова – бог знает. Я не умею в этом разбираться, а официального заявления клуба ни в какой форме нет. Но когда говорится вот так – ребята, эти слова означают, что Кокорин игрок «Зенита».

    Как только звучит слово «неизменно» – это ничего другого означать не может. Потому что аренда – это не соглашение между клубами, т. е. двумя сторонами. Аренда по закону – это соглашение ТРОИХ: Клуб Раз, Клуб Два и Игрок. Больше никак. Поскольку совершенно очевидно из поступков сторон, что Кокорин не соглашался на аренду и его представители участия в диалоге не принимали (интервью человека-киселя, являющегося агентом игрока и по совместительству его отчима, опубликовано), то НЕИЗМЕННОСТЬ – см. выше.

    Кокорин – игрок «Зенита». И встреча Александра Медведева с Сергеем Семаком никак не может что-либо изменить в этом вопросе, если только Сергей Семак не стал за прошедшие сутки официальным представителем, сиречь агентом, злосчастного Кокорина. Мало того: по нормам ФИФА «Зенит» не может на время, оставшееся до окончания контракта, просто перевести его в дубль или отстранить от тренировок с командой. Самостоятельно «Зенит» может только разорвать контракт. На условиях, в нем прописанных.

    В этой связи что меня действительно удивляет – так это то, почему представители Кокорина сами до сих пор не инициировали процесс расторжения контракта. Вам что неясно-то, красавцы?)

    И еще один занятный вопрос. «Динамо»! Ау!! Вы искали форварда!!! Вам обязательно надо татуированного камерунца-нефорварда за 5 миллионов или нефорварда-пенальтиста из Германии за 20?)) Тут воспитанник, в ближайшей перспективе бесплатный, жаждет жизненного реванша. Слабо?) Видимо, да», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11214

      vladimir-7 3 минуты назад

      Василий в данном случае прав. Интересно, что теперь запоёт руководство Зенита, да и что скажет Динамо?

      0
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      Рейтинг: +1317

      Boeung777 16 минут назад

      Политика Зенита - не отдать конкуренту. А Сочи - это стабильные 6 очков, причём с помощью кокорина ещё и на следующий сезон.

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