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  • Уткин – об уходе Кокорина из «Зенита»: «Динамо! Ау! Вы искали форварда!»

Уткин – об уходе Кокорина из «Зенита»: «Динамо! Ау! Вы искали форварда!»

23 января 2020, 11:11
14

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с возможным уходом из «Зенита» нападающего Александра Кокорина.

  • 28-летнего футболиста арендовал до конца сезона «Сочи».
  • Сам форвард и главный тренер петербургской команды Сергей Семак узнали о трансфере из публикаций в СМИ.
  • Кокорин не хочет покидать «Зенит» и продолжает тренироваться на сборе в Катаре.

«Ситуация с Кокориным не изменилась», «Зенит подтверждает, что решение по Кокорину в силе» – что это означает? Смотрите. Что там думает «Зенит» и что вкладывается в эти слова – бог знает. Я не умею в этом разбираться, а официального заявления клуба ни в какой форме нет. Но когда говорится вот так – ребята, эти слова означают, что Кокорин игрок «Зенита».

Как только звучит слово «неизменно» – это ничего другого означать не может. Потому что аренда – это не соглашение между клубами, т. е. двумя сторонами. Аренда по закону – это соглашение ТРОИХ: Клуб Раз, Клуб Два и Игрок. Больше никак. Поскольку совершенно очевидно из поступков сторон, что Кокорин не соглашался на аренду и его представители участия в диалоге не принимали (интервью человека-киселя, являющегося агентом игрока и по совместительству его отчима, опубликовано), то НЕИЗМЕННОСТЬ – см. выше.

Кокорин – игрок «Зенита». И встреча Александра Медведева с Сергеем Семаком никак не может что-либо изменить в этом вопросе, если только Сергей Семак не стал за прошедшие сутки официальным представителем, сиречь агентом, злосчастного Кокорина. Мало того: по нормам ФИФА «Зенит» не может на время, оставшееся до окончания контракта, просто перевести его в дубль или отстранить от тренировок с командой. Самостоятельно «Зенит» может только разорвать контракт. На условиях, в нем прописанных.

В этой связи что меня действительно удивляет – так это то, почему представители Кокорина сами до сих пор не инициировали процесс расторжения контракта. Вам что неясно-то, красавцы?)

И еще один занятный вопрос. «Динамо»! Ау!! Вы искали форварда!!! Вам обязательно надо татуированного камерунца-нефорварда за 5 миллионов или нефорварда-пенальтиста из Германии за 20?)) Тут воспитанник, в ближайшей перспективе бесплатный, жаждет жизненного реванша. Слабо?) Видимо, да», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Динамо Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (14)
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Boeung777
1579768737
Политика Зенита - не отдать конкуренту. А Сочи - это стабильные 6 очков, причём с помощью кокорина ещё и на следующий сезон.
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vladimir-7
1579769529
Василий в данном случае прав. Интересно, что теперь запоёт руководство Зенита, да и что скажет Динамо?
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mihail200606
1579770760
Кокорину уже 28...осталось то года 3-4 интенсивно поиграть, скорее всего.. Если хочет играть, то можно и в сочи уйти.. Там то состав неплохой подобрался...или ждёт, чтобы зенит сам разорвал контракт.. но зенит может упереться и усадить на лавку, и тогда бывший зэка кокорин ещё больше время зря потеряет. ..
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FanatSerj
1579775748
Вася как вчера родился, когда это Зенит игроков раздавал для усиления других клубов? Только в том случае если это их фарм клуб, а так Зенит наоборот у конкурентов игроков перетаскивает, а потом или на скамейку усаживает или в свои фарм клубы отдает.
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upiter622
1579777747
Да ты охренел чтоль Уткин?
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egor tikhonov
1579785780
интересно,а админам соккера газпром подкидывает бабла? назовите на недельку сайт не соккер,а кококер. всю неделю про него писать будете?
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alex1951
1579793124
Прочитал... Уткин на то и уткин,чтоб ,,утки,, забрасывать.... Однако в данном ,конкретном ,случае меня беспокоит лишь одно... Не Васисуалию решать ,куды опальнага Кокошу отправлять... Как давнишний поклонник Динамо - сильно против внедрения подобных опальных игроков в состав динамовцев! Там ему нечего делать,Динамо возрождается и это не проходной двор...точка!
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o33uk
1579797741
Кладбище пельменей совсем ****...ся. С чего ты взял что его Зенит отдаст в Динамо или Спартак или Локо да кому угодно это же всё таки конкуренты, а усиливать их, в планах Зенита точно нет да и Сочи создавали только как банк плохих активов так что туда ему и дорогу всё логично. Уткин Ау вместо мозгов холестерин.
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55together
1579806039
Вася! Форварда, а не алканавта!
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