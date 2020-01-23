Bild: лидеры «Баварии» попросили вернуть Дугласа Косту

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста может вернуться в «Баварию».
По информации Bild, лидеры мюнхенского клуба Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Давид Алаба, Йозуа Киммих и Роберт Левандовски на собрании с главным тренером Хансом-Дитером Фликом высказались за возвращение бразильца.
Ведущие игроки «Баварии» считают, что Коста сможет усилить команду и ожидают его перехода уже в январе.
- 29-летний футболист выступал за действующего чемпиона Германии с 2015 по 2017 год.
- В текущем сезоне Коста испытывает дефицит игровой практики в «Ювентусе» – всего 14 неполных матчей.
- Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.
Источник: Bild