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    Bild: лидеры «Баварии» попросили вернуть Дугласа Косту

    Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста может вернуться в «Баварию».

    По информации Bild, лидеры мюнхенского клуба Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Давид Алаба, Йозуа Киммих и Роберт Левандовски на собрании с главным тренером Хансом-Дитером Фликом высказались за возвращение бразильца.

    Ведущие игроки «Баварии» считают, что Коста сможет усилить команду и ожидают его перехода уже в январе.

    • 29-летний футболист выступал за действующего чемпиона Германии с 2015 по 2017 год.
    • В текущем сезоне Коста испытывает дефицит игровой практики в «Ювентусе» – всего 14 неполных матчей.
    • Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1427

      Dizayner 1 час назад

      с хрена ли?)) такая корова, говорит, нужна самому))

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