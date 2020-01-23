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Bild: лидеры «Баварии» попросили вернуть Дугласа Косту

23 января 2020, 08:18
3

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста может вернуться в «Баварию».

По информации Bild, лидеры мюнхенского клуба Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Давид Алаба, Йозуа Киммих и Роберт Левандовски на собрании с главным тренером Хансом-Дитером Фликом высказались за возвращение бразильца.

Ведущие игроки «Баварии» считают, что Коста сможет усилить команду и ожидают его перехода уже в январе.

  • 29-летний футболист выступал за действующего чемпиона Германии с 2015 по 2017 год.
  • В текущем сезоне Коста испытывает дефицит игровой практики в «Ювентусе» – всего 14 неполных матчей.
  • Его рыночная стоимость – 38 миллионов евро.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Италия. Серия А Бавария Ювентус Коста Дуглас
Комментарии (3)
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Dizayner
1579757865
с хрена ли?)) такая корова, говорит, нужна самому))
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bset
1579767026
Вчера против Ромы, конечно, был хорош. Не слежу за Ювентусом особо, поэтому удивлен сноской "В текущем сезоне Коста испытывает дефицит игровой практики". По вчерашнему матчу выглядел одним из лидеров команды.
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