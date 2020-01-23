Bild: лидеры «Баварии» попросили вернуть Дугласа Косту

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста может вернуться в «Баварию».

По информации Bild, лидеры мюнхенского клуба Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Давид Алаба, Йозуа Киммих и Роберт Левандовски на собрании с главным тренером Хансом-Дитером Фликом высказались за возвращение бразильца.

Ведущие игроки «Баварии» считают, что Коста сможет усилить команду и ожидают его перехода уже в январе.