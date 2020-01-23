Солтмурад Бакаев – о переходе из «Спартака» в «Рубин»: «Долго не думал, сразу принял решение»

Полузащитник Солтмурад Бакаев поделился впечатлениями от перехода в «Рубин».

20-летний россиянин сегодня подписал с клубом из Казани контракт на пять лет. Он перешел из «Спартака».

«Я очень рад оказаться именно в этом клубе. Большое спасибо руководству клуба за оказанное мне доверие и интерес, тренерскому штабу. Я очень рад. Буду делать все, чтобы не подвести как руководство и тренерский штаб, так и наших болельщиков.

Переговоры не так и долго шли. Фактор, который сыграл в первую очередь, — это интерес Леонида Викторовича Слуцкого и самого руководства казанского клуба. Долго не думал, сразу принял решение — то, что Казань, и только «Рубин».

Это жизнь, это футбол. Рано или поздно это должно случиться. Считаю, что сделал правильный выбор, сделал шаг вперед. Мне, безусловно, нужно очень много работать, чтобы как минимум догнать брата, а дальше уже потихоньку достигать цели, которые я ставлю перед собой», — сказал Бакаев.

Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за Бакаева 20 миллионов рублей. «Спартак» сможет выкупить обратно футболиста за 4 миллиона евро.

Бакаев сыграл за «Спартак-2» 55 матчей, забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

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