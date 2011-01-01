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    Журналист Скира: «Атлетико» хочет купить Кавани как можно скорее и увеличил предложение»

    «Атлетико» пытается заполучить форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани в январе. Испанцы увеличили предложение по футболисту.

    «Мадридцы хотят закрыть сделку по Кавани как можно быстрее. Они предложили 15 миллионов евро + 3 миллиона бонусами. Между Кавани и «Атлетико» соглашение уже достигнуто», – информирует журналист Николо Скира.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 55 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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