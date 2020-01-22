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  • Журналист Скира: «Атлетико» хочет купить Кавани как можно скорее и увеличил предложение»

Журналист Скира: «Атлетико» хочет купить Кавани как можно скорее и увеличил предложение»

22 января 2020, 09:33
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«Атлетико» пытается заполучить форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани в январе. Испанцы увеличили предложение по футболисту.

«Мадридцы хотят закрыть сделку по Кавани как можно быстрее. Они предложили 15 миллионов евро + 3 миллиона бонусами. Между Кавани и «Атлетико» соглашение уже достигнуто», – информирует журналист Николо Скира.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 55 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Атлетико Кавани Эдинсон
Комментарии (1)
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Томик
1579801435
Боже ж мой. Чалова не продали за 23 миллиона. За Кавани хотят 20. Мир перевернулся.
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