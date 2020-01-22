Журналист Скира: «Атлетико» хочет купить Кавани как можно скорее и увеличил предложение»

«Атлетико» пытается заполучить форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани в январе. Испанцы увеличили предложение по футболисту.

«Мадридцы хотят закрыть сделку по Кавани как можно быстрее. Они предложили 15 миллионов евро + 3 миллиона бонусами. Между Кавани и «Атлетико» соглашение уже достигнуто», – информирует журналист Николо Скира.