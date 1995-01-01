Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    «Манчестер Юнайтед» может купить Кавани за 25 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани.

    Манкунианский клуб хочет до закрытия зимнего трансферного окна усилить атаку в связи с травмой Маркуса Рэшфорда.

    Парижане готовы продать 32-летнего уругвайца, если за него предложат 25 миллионов фунтов.

    • Летом футболист станет свободным агентом.
    • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
    • В текущем сезоне форвард забил пять голов в 14 матчах.

    Источник: Manchester Evening News

    Английская газета, которая выходит шесть дней в неделю. Основана в 1868 году. Ежедневный тираж - почти 40 тысяч экземпляров.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2049

      Томик 8 минут назад

      Наконец-то интересный трансфер. Главное - с Погбой расстаться, чтобы команде не мешал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15406

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Хорошее усиление. Да и Неймара осчастливит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75189
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru