«Манчестер Юнайтед» может купить Кавани за 25 миллионов

«Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани.

Манкунианский клуб хочет до закрытия зимнего трансферного окна усилить атаку в связи с травмой Маркуса Рэшфорда.

Парижане готовы продать 32-летнего уругвайца, если за него предложат 25 миллионов фунтов.