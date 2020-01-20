«Манчестер Юнайтед» может купить Кавани за 25 миллионов

«Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани.
Манкунианский клуб хочет до закрытия зимнего трансферного окна усилить атаку в связи с травмой Маркуса Рэшфорда.
Парижане готовы продать 32-летнего уругвайца, если за него предложат 25 миллионов фунтов.
- Летом футболист станет свободным агентом.
- Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
- В текущем сезоне форвард забил пять голов в 14 матчах.
Источник: Manchester Evening News
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