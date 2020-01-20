Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Манчестер Юнайтед» может купить Кавани за 25 миллионов

20 января 2020, 21:33
2

«Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани.

Манкунианский клуб хочет до закрытия зимнего трансферного окна усилить атаку в связи с травмой Маркуса Рэшфорда.

Парижане готовы продать 32-летнего уругвайца, если за него предложат 25 миллионов фунтов.

  • Летом футболист станет свободным агентом.
  • Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года.
  • В текущем сезоне форвард забил пять голов в 14 матчах.

Источник: Manchester Evening News

Английская газета, которая выходит шесть дней в неделю. Основана в 1868 году. Ежедневный тираж - почти 40 тысяч экземпляров.

Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед ПСЖ Кавани Эдинсон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1579547773
Хорошее усиление. Да и Неймара осчастливит.
Ответить
Томик
1579549305
Наконец-то интересный трансфер. Главное - с Погбой расстаться, чтобы команде не мешал.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+