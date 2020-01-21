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  • Семак – о победе 10:0 над «Аль-Увайнахом»: «Получилась хорошая тренировка»

Семак – о победе 10:0 над «Аль-Увайнахом»: «Получилась хорошая тренировка»

21 января 2020, 22:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом» со счетом 10:0.

«Уверенная победа над командой, которая значительно ниже по уровню мастерства. После большого перерыва такая игра абсолютно нормальна для того, чтобы почувствовать немного ритм. Следующий соперник будет уже очень и очень серьезным. А сегодня, можно сказать, хорошая тренировка для нас получилась.

Мы занимаемся своим делом независимо от счета. Это часть подготовки. Результату большое внимание не уделяем. Нам нужна информация, нам нужны данные, которые мы получим после этого матча. Кто насколько готов, кто как восстанавливается», – сказал Семак.

  • Следующий соперник «Зенита» – «Зальцбург».
  • Матч состоится 25 января.
  • Петербургская команда проводит тренировочный сбор в Катаре.

Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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