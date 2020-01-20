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  • Гвардиола: «Нельзя отрицать, что «Ливерпуль» – выдающаяся команда. Но я каждый день думаю о своей»

Гвардиола: «Нельзя отрицать, что «Ливерпуль» – выдающаяся команда. Но я каждый день думаю о своей»

20 января 2020, 18:37

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Ливерпуле».

«Нельзя отрицать, что «Ливерпуль» – выдающаяся команда, если говорить о футболе, о результатах. Но каждый день я почти 24 часа думаю о своей команде, что мы можем улучшить. Меня не отвлекают «Ливерпуль» или команды в других чемпионатах.

Мы пропускаем немного, но соперники реализуют немногочисленные моменты. Такое сложно исправить. Мы должны прибавить в этом. Мы забили больше, чем «Ливерпуль», не знаю, насколько больше, так что мы на правильном пути. Я сейчас не вспомню статистики, но мы не допускаем много моментов у своих ворот за одну игру. Но из немногих допущенных моментов мы пропускаем, и в итоге теряем очки», – сказал Гвардиола.

  • После 23 туров «Ливерпуль» опережает «Сити» в АПЛ на 16 очков.
  • В последнем матче «горожане» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
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