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    Гвардиола: «Нельзя отрицать, что «Ливерпуль» – выдающаяся команда. Но я каждый день думаю о своей»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Ливерпуле».

    «Нельзя отрицать, что «Ливерпуль» – выдающаяся команда, если говорить о футболе, о результатах. Но каждый день я почти 24 часа думаю о своей команде, что мы можем улучшить. Меня не отвлекают «Ливерпуль» или команды в других чемпионатах.

    Мы пропускаем немного, но соперники реализуют немногочисленные моменты. Такое сложно исправить. Мы должны прибавить в этом. Мы забили больше, чем «Ливерпуль», не знаю, насколько больше, так что мы на правильном пути. Я сейчас не вспомню статистики, но мы не допускаем много моментов у своих ворот за одну игру. Но из немногих допущенных моментов мы пропускаем, и в итоге теряем очки», – сказал Гвардиола.

    • После 23 туров «Ливерпуль» опережает «Сити» в АПЛ на 16 очков.
    • В последнем матче «горожане» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

    Источник: Goal

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