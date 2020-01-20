Гвардиола: «Нельзя отрицать, что «Ливерпуль» – выдающаяся команда. Но я каждый день думаю о своей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Ливерпуле».

«Нельзя отрицать, что «Ливерпуль» – выдающаяся команда, если говорить о футболе, о результатах. Но каждый день я почти 24 часа думаю о своей команде, что мы можем улучшить. Меня не отвлекают «Ливерпуль» или команды в других чемпионатах.

Мы пропускаем немного, но соперники реализуют немногочисленные моменты. Такое сложно исправить. Мы должны прибавить в этом. Мы забили больше, чем «Ливерпуль», не знаю, насколько больше, так что мы на правильном пути. Я сейчас не вспомню статистики, но мы не допускаем много моментов у своих ворот за одну игру. Но из немногих допущенных моментов мы пропускаем, и в итоге теряем очки», – сказал Гвардиола.