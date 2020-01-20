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    «С днем рождения, мастерюга!» Смолов поздравил Игнатьева с 33-летием

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поздравил своего одноклубника, полузащитника Владислава Игнатьева, которому исполняется 33 года.

    «С днем рождения, мастерюга! 33» – написал Смолов в инстаграме.

    «Спасибо Федос, но ничего, скоро тебе тоже за тридцатку будет», – ответил ему Игнатьев.

    • Игнатьев – воспитанник «Нефтехимика».
    • Хавбек провел за «Локомотив» 164 матча, забил 14 голов, отдал 23 ассиста.
    • Контракт игрока с москвичами закончится летом.

    text 20 Янв 2020 в 5:12 PST

    Источник: инстаграм Федора Смолова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2282

      raritet 1 час назад

      Наши футболисты переняли все самое характерное от Ельцина- попасть в кадр, когда этого не следует делать. Сразу вспоминается историческое утро после посещения Таманской дивизии...

      0
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      Рейтинг: +8124

      parevg 4 часа назад

      Мои поздравления, Влад!!!!
      Главное без травм!!!

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