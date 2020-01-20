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  • «С днем рождения, мастерюга!» Смолов поздравил Игнатьева с 33-летием

«С днем рождения, мастерюга!» Смолов поздравил Игнатьева с 33-летием

20 января 2020, 17:41
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поздравил своего одноклубника, полузащитника Владислава Игнатьева, которому исполняется 33 года.

«С днем рождения, мастерюга! 33» – написал Смолов в инстаграме.

«Спасибо Федос, но ничего, скоро тебе тоже за тридцатку будет», – ответил ему Игнатьев.

  • Игнатьев – воспитанник «Нефтехимика».
  • Хавбек провел за «Локомотив» 164 матча, забил 14 голов, отдал 23 ассиста.
  • Контракт игрока с москвичами закончится летом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Федора Смолова
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Игнатьев Владислав
Комментарии (2)
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raritet
1579542976
Наши футболисты переняли все самое характерное от Ельцина- попасть в кадр, когда этого не следует делать. Сразу вспоминается историческое утро после посещения Таманской дивизии...
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Князев
1579594742
начала нучись пенальти забивать, а потом выходи на поле. А пока играй в тряпочный!
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