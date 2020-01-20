«С днем рождения, мастерюга!» Смолов поздравил Игнатьева с 33-летием

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поздравил своего одноклубника, полузащитника Владислава Игнатьева, которому исполняется 33 года.
«С днем рождения, мастерюга! 33» – написал Смолов в инстаграме.
«Спасибо Федос, но ничего, скоро тебе тоже за тридцатку будет», – ответил ему Игнатьев.
- Игнатьев – воспитанник «Нефтехимика».
- Хавбек провел за «Локомотив» 164 матча, забил 14 голов, отдал 23 ассиста.
- Контракт игрока с москвичами закончится летом.
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Источник: инстаграм Федора Смолова