Тиаго Алькантара может перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может продолжить карьеру в Англии.
По информации The Sun, в приобретении 28-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб намерен воспользоваться тем, что переговоры между игроком и «Баварией» о продлении контракта зашли в тупик, а действующее соглашение истекает летом 2021 года.
- Алькантара – воспитанник «Барселоны».
- За «Баварию» хавбек выступает с 2013 года.
- В текущем сезоне футболист сделал два ассиста в 22 матчах.
- Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
Источник: The Sun