Тиаго Алькантара может перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может продолжить карьеру в Англии.

По информации The Sun, в приобретении 28-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб намерен воспользоваться тем, что переговоры между игроком и «Баварией» о продлении контракта зашли в тупик, а действующее соглашение истекает летом 2021 года.