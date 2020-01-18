Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Тиаго Алькантара может перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может продолжить карьеру в Англии.

    По информации The Sun, в приобретении 28-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб намерен воспользоваться тем, что переговоры между игроком и «Баварией» о продлении контракта зашли в тупик, а действующее соглашение истекает летом 2021 года.

    • Алькантара – воспитанник «Барселоны».
    • За «Баварию» хавбек выступает с 2013 года.
    • В текущем сезоне футболист сделал два ассиста в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 08:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +873

      Sedoi_Goblin 6 часов назад

      Хотелось бы верить.. А если еще и Фернандеша подписать,то центр поля не хило усилится. 120 мультов за двух неплохих игроков не так и много..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9173

      Cules2013 12 часов назад

      был бы крутой трансфер

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru