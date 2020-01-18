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  • Тиаго Алькантара может перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

Тиаго Алькантара может перейти из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

18 января 2020, 08:35
2

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара может продолжить карьеру в Англии.

По информации The Sun, в приобретении 28-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб намерен воспользоваться тем, что переговоры между игроком и «Баварией» о продлении контракта зашли в тупик, а действующее соглашение истекает летом 2021 года.

  • Алькантара – воспитанник «Барселоны».
  • За «Баварию» хавбек выступает с 2013 года.
  • В текущем сезоне футболист сделал два ассиста в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Бавария Алькантара Тиаго
Комментарии (2)
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Cules2013
1579338371
был бы крутой трансфер
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Sedoi_Goblin
1579358343
Хотелось бы верить.. А если еще и Фернандеша подписать,то центр поля не хило усилится. 120 мультов за двух неплохих игроков не так и много..
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