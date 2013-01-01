Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Журналист Скира: «Интер» предлагает за Эриксена 18 миллионов

    «Интер» сделал еще одну попытку подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена этой зимой.

    Клуб из «Милана» увеличил предложение по датчанину с десяти миллионов евро до 18-и.

    По информации источника, «Тоттенхэм» планирует выручить со сделки 20 миллионов евро, а «Интер» уже согласовал контракт с футболистом до 2024 года.

    Зарплата Эриксена в Милане составит 10 миллионов евро в год.

    • Летом датчанин станет свободным агентом.
    • По правилам ФИФА футболист за полгода до истечения контракта имеет право вступать в переговоры с другими клубами.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (55,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:37
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9162

      Cules2013 3 часа назад

      Из ТТХ в Интер? Хм... Эриксена будут рады видеть и в Барсе, и в Реале, и подозреваю что даже в Баварии. Цена на него небольшая сейчас, всем по карману. Я не могу понять Кристиана, не получается.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9184

      DeStar > Cules2013 1 час назад

      тоже не понимаю...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +817

      FENIX-SL 5 часов назад

      правильно
      не надо его в реал
      пусть в сборник старперов отправляется

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81422
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75156
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru