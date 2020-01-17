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Журналист Скира: «Интер» предлагает за Эриксена 18 миллионов

17 января 2020, 06:37
2

«Интер» сделал еще одну попытку подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена этой зимой.

Клуб из «Милана» увеличил предложение по датчанину с десяти миллионов евро до 18-и.

По информации источника, «Тоттенхэм» планирует выручить со сделки 20 миллионов евро, а «Интер» уже согласовал контракт с футболистом до 2024 года.

Зарплата Эриксена в Милане составит 10 миллионов евро в год.

  • Летом датчанин станет свободным агентом.
  • По правилам ФИФА футболист за полгода до истечения контракта имеет право вступать в переговоры с другими клубами.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (55,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Интер Тоттенхэм Эриксен Кристиан
Комментарии (2)
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Cules2013
1579243342
Из ТТХ в Интер? Хм... Эриксена будут рады видеть и в Барсе, и в Реале, и подозреваю что даже в Баварии. Цена на него небольшая сейчас, всем по карману. Я не могу понять Кристиана, не получается.
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