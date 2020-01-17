Журналист Скира: «Интер» предлагает за Эриксена 18 миллионов

«Интер» сделал еще одну попытку подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена этой зимой.

Клуб из «Милана» увеличил предложение по датчанину с десяти миллионов евро до 18-и.

По информации источника, «Тоттенхэм» планирует выручить со сделки 20 миллионов евро, а «Интер» уже согласовал контракт с футболистом до 2024 года.

Зарплата Эриксена в Милане составит 10 миллионов евро в год.