«Два поляка хорошо, а три – лучше!» «Урал» объявил о подписании Вилюша

«Урал» подписал контракт с бывшим защитником «Ростова» Мацеем Вилюшем.
«31-летний игрок приходит в наш клуб в статусе свободного агента. В «Урале» Мацей будет выступать под 5-м номером. Футболист уже прошел медобследование и прилетел на сборы вместе с командой», – сообщается на сайте клуба.
- Вилюш играл в «Ростове» с лета 2017 года.
- В январе поляк покинул ростовскую команду.
- Защитник сыграл в 42 матчах РПЛ, забил один гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный сайт «Урала»