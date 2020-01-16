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  • «Два поляка хорошо, а три – лучше!» «Урал» объявил о подписании Вилюша

«Два поляка хорошо, а три – лучше!» «Урал» объявил о подписании Вилюша

16 января 2020, 12:33

«Урал» подписал контракт с бывшим защитником «Ростова» Мацеем Вилюшем.

«31-летний игрок приходит в наш клуб в статусе свободного агента. В «Урале» Мацей будет выступать под 5-м номером. Футболист уже прошел медобследование и прилетел на сборы вместе с командой», – сообщается на сайте клуба.

  • Вилюш играл в «Ростове» с лета 2017 года.
  • В январе поляк покинул ростовскую команду.
  • Защитник сыграл в 42 матчах РПЛ, забил один гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Ростов Вилюш Мацей
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