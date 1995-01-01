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    Пиоли: «Ибрагимович мотивирует «Милан» на трофеи»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил значимость для команды нападающего Златана Ибрагимовича.

    «Подписание Ибрагимовича было действительно важным. Для команды необходимо то, что он делает на тренировках и в матчах. Ибра станет лучше, что даст нам огромное удовлетворение. Это большой профессионал, который очень увлечен всем, что делает.

    Потрясающе, когда такой великий чемпион усердно работает, что важно для молодой команды, как у нас. После матча с «Кальяри» он призвал команду усердно и страстно работать, чтобы мы могли претендовать на Кубок. Это самое важное. Он мотивирует на трофеи», – сказал Пиоли.

    • 2 января Ибрагимович вернулся в «Милан», заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
    • После возвращения 38-летний швед забил один гол в двух матчах.

    Источник: Goal.com

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