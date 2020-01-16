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Пиоли: «Ибрагимович мотивирует «Милан» на трофеи»

16 января 2020, 11:43

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил значимость для команды нападающего Златана Ибрагимовича.

«Подписание Ибрагимовича было действительно важным. Для команды необходимо то, что он делает на тренировках и в матчах. Ибра станет лучше, что даст нам огромное удовлетворение. Это большой профессионал, который очень увлечен всем, что делает.

Потрясающе, когда такой великий чемпион усердно работает, что важно для молодой команды, как у нас. После матча с «Кальяри» он призвал команду усердно и страстно работать, чтобы мы могли претендовать на Кубок. Это самое важное. Он мотивирует на трофеи», – сказал Пиоли.

  • 2 января Ибрагимович вернулся в «Милан», заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
  • После возвращения 38-летний швед забил один гол в двух матчах.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан Пиоли Стефано
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