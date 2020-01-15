Глушаков – о сборах «Ахмата»: «Вспоминаю, что давно я так не бегал – лет восемь-девять уже»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о первых тренировках на сборе грозненцев в Турции.
«Анализирую тренировочный процесс, который был у меня на сборах, и вспоминаю, что давно я не бегал так. Может, лет восемь-девять уже. Тяжеловато, но ничего страшного.
Думаю, каждый тренерский штаб по-своему видит процесс подготовки на сборах. Кто-то через игры набирает форму, кто-то через бег, кто-то через штангу. Все по-разному. Самое важное, чтобы это приносило плоды, результат для клуба.
Осталась сложная часть чемпионата, все понимают, надо работать. Только через труд можно всe перетерпеть и выбраться в верхнюю часть таблицы», – сказал Глушаков.
- В этом сезоне РПЛ Глушаков провел 14 матчей и забил один гол.
- «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Источник: YouTube-канал «Ахмата»