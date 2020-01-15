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  • Глушаков – о сборах «Ахмата»: «Вспоминаю, что давно я так не бегал – лет восемь-девять уже»

Глушаков – о сборах «Ахмата»: «Вспоминаю, что давно я так не бегал – лет восемь-девять уже»

15 января 2020, 23:51
7

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о первых тренировках на сборе грозненцев в Турции.

«Анализирую тренировочный процесс, который был у меня на сборах, и вспоминаю, что давно я не бегал так. Может, лет восемь-девять уже. Тяжеловато, но ничего страшного.

Думаю, каждый тренерский штаб по-своему видит процесс подготовки на сборах. Кто-то через игры набирает форму, кто-то через бег, кто-то через штангу. Все по-разному. Самое важное, чтобы это приносило плоды, результат для клуба.

Осталась сложная часть чемпионата, все понимают, надо работать. Только через труд можно всe перетерпеть и выбраться в верхнюю часть таблицы», – сказал Глушаков.

  • В этом сезоне РПЛ Глушаков провел 14 матчей и забил один гол.
  • «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Источник: YouTube-канал «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (7)
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erma
1579123826
Ничего, у Рамзана побегаешь, может и второе дыхание откроется.
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Plyash
1579125012
Теперь понятно,почему ты в Спартаке сдулся. Бегать перестал,только вид делал да волшебный напиток глушил из горла,одним словом,нарушал спортивный режим.Стыдно,ай-ай-ай.
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vmonomah17
1579126208
Ну наконец-то Дениска понял, что в футболе бегать надо. А то все баня, да самогон)
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altezzik
1579143156
Поздно понял.
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RotBerg
1579148868
В Спартаке не надо было, кэп же)))
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RJM555
1579162174
Бегун блин.....еще надо с мячом что то делать
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