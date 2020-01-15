Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Глушаков – о сборах «Ахмата»: «Вспоминаю, что давно я так не бегал – лет восемь-девять уже»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о первых тренировках на сборе грозненцев в Турции.

    «Анализирую тренировочный процесс, который был у меня на сборах, и вспоминаю, что давно я не бегал так. Может, лет восемь-девять уже. Тяжеловато, но ничего страшного.

    Думаю, каждый тренерский штаб по-своему видит процесс подготовки на сборах. Кто-то через игры набирает форму, кто-то через бег, кто-то через штангу. Все по-разному. Самое важное, чтобы это приносило плоды, результат для клуба.

    Осталась сложная часть чемпионата, все понимают, надо работать. Только через труд можно всe перетерпеть и выбраться в верхнюю часть таблицы», – сказал Глушаков.

    • В этом сезоне РПЛ Глушаков провел 14 матчей и забил один гол.
    • «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: YouTube-канал «Ахмата»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2020 23:51
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 26 минут назад

      Ну когда-то надо начинать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      RJM555 2 часа назад

      Бегун блин.....еще надо с мячом что то делать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3504

      RotBerg 6 часов назад

      В Спартаке не надо было, кэп же)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      altezzik 7 часов назад

      Поздно понял.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      vmonomah17 12 часов назад

      Ну наконец-то Дениска понял, что в футболе бегать надо. А то все баня, да самогон)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      playsh 12 часов назад

      Теперь понятно,почему ты в Спартаке сдулся. Бегать перестал,только вид делал да волшебный напиток глушил из горла,одним словом,нарушал спортивный режим.Стыдно,ай-ай-ай.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2253

      erma 12 часов назад

      Ничего, у Рамзана побегаешь, может и второе дыхание откроется.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20542

      VVM1964 > erma 1 час назад

      Да да - когда жопа подгорает , второе дыхание открывается )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru