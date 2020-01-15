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    «Барселона» отдала Тодибо в аренду «Шальке» за 1,5 миллиона

    Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Шальке».

    Как сообщает пресс-служба каталонцев, французский игрок отправится в клуб Бундеслиги на правах аренды до конца сезона-2019/20.

    Отмечается, что «Шальке» заплатит за аренду Тодибо 1,5 миллиона евро, а также будет иметь возможность выкупить трансфер защитника за 25 миллионов евро.

    • Тодибо перешел в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы».
    • С того времени француз провел за каталонский клуб пять матчей во всех турнирах.

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    15.01.2020 23:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2997

      dinar7777dinar 14 часов назад

      Идиоты . Так цз то брать будете ? Я ва ху е .

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