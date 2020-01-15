«Барселона» отдала Тодибо в аренду «Шальке» за 1,5 миллиона

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Шальке».
Как сообщает пресс-служба каталонцев, французский игрок отправится в клуб Бундеслиги на правах аренды до конца сезона-2019/20.
Отмечается, что «Шальке» заплатит за аренду Тодибо 1,5 миллиона евро, а также будет иметь возможность выкупить трансфер защитника за 25 миллионов евро.
- Тодибо перешел в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы».
- С того времени француз провел за каталонский клуб пять матчей во всех турнирах.
Источник: официальный сайт «Барселоны»