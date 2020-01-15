Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Жирков: «Есть японец, который играет в 52 года. Так что у меня еще вся карьера впереди»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков ответил на шутки болельщиков и партнеров по команде о своем возрасте.

    — Как относитесь к тому, что болельщики называют вас Юрий Валентинович?

    — Меня и тренеры так называют. Может, уважают? Но я над этим всегда смеюсь.

    — С вашим большим другом Ивановичем подкалываете друг друга насчет возраста?

    — Ну он-то младше!

    — Ровно на полгода.

    — Это тоже разница. Тем более Иванович все время говорит — посмотри на свой год рождения. И постоянно просит — назови трех футболистов, кто в 36 еще играет.

    — Что отвечаете?

    — Раньше точно помнил. Подождите… Квальярелла, Ойеволе в «Тамбове». И еще один японец, которому 52 (нападающий «Йокогама Маринос» Кадзуйоси Миура – прим. «Бомбардира»). Так что у меня еще вся карьера впереди.

    • В этом сезоне Жирков провел 18 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • Контракт 36-летнего защитника с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

    «Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2020 20:40
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +449

      ZENIT****** 4 часа назад

      А ещё был камерунец Роже Милла, он в 42 играл,и как играл на чемпионате мира.Так что Юрий Валентинович играй нам на радость ещё много лет,ты сильный боец,ты сможешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1876

      neveldomha 5 часов назад

      Юра, ахилл новый не вырастит, а старый вряд ли больше двух сезонов прослужит. Дальше будет только хуже. Так что стоит уже подумать, куда гвоздь вбивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4752

      paracetamol 16 часов назад

      Контракт надо продлять!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1234

      Genz 16 часов назад

      Тотти до 42 м играл. У Юры порода крепкая,жилистый он. До 40 легко поиграет. И Дзюба до 40 поиграет. Они режимные. Не бухают, как Березуцкие

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +969

      Ганнибал Лектор 16 часов назад

      Дай Бог каждому так играть хотя бы в 30, не то что в 36. Надеюсь, Жирков еще не скоро закончит и станет российским Мальдини (возраст и позиция, а не преданность клубу)

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru