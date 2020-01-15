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  • Жирков: «Есть японец, который играет в 52 года. Так что у меня еще вся карьера впереди»

Жирков: «Есть японец, который играет в 52 года. Так что у меня еще вся карьера впереди»

15 января 2020, 20:40
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Защитник «Зенита» Юрий Жирков ответил на шутки болельщиков и партнеров по команде о своем возрасте.

— Как относитесь к тому, что болельщики называют вас Юрий Валентинович?

— Меня и тренеры так называют. Может, уважают? Но я над этим всегда смеюсь.

— С вашим большим другом Ивановичем подкалываете друг друга насчет возраста?

— Ну он-то младше!

— Ровно на полгода.

— Это тоже разница. Тем более Иванович все время говорит — посмотри на свой год рождения. И постоянно просит — назови трех футболистов, кто в 36 еще играет.

— Что отвечаете?

— Раньше точно помнил. Подождите… Квальярелла, Ойеволе в «Тамбове». И еще один японец, которому 52 (нападающий «Йокогама Маринос» Кадзуйоси Миура – прим. «Бомбардира»). Так что у меня еще вся карьера впереди.

  • В этом сезоне Жирков провел 18 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
  • Контракт 36-летнего защитника с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1579110206
Дай Бог каждому так играть хотя бы в 30, не то что в 36. Надеюсь, Жирков еще не скоро закончит и станет российским Мальдини (возраст и позиция, а не преданность клубу)
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paracetamol
1579112866
Контракт надо продлять!
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neveldomha
1579152165
Юра, ахилл новый не вырастит, а старый вряд ли больше двух сезонов прослужит. Дальше будет только хуже. Так что стоит уже подумать, куда гвоздь вбивать
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