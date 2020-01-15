Жирков: «Есть японец, который играет в 52 года. Так что у меня еще вся карьера впереди»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков ответил на шутки болельщиков и партнеров по команде о своем возрасте.

— Как относитесь к тому, что болельщики называют вас Юрий Валентинович?

— Меня и тренеры так называют. Может, уважают? Но я над этим всегда смеюсь.

— С вашим большим другом Ивановичем подкалываете друг друга насчет возраста?

— Ну он-то младше!

— Ровно на полгода.

— Это тоже разница. Тем более Иванович все время говорит — посмотри на свой год рождения. И постоянно просит — назови трех футболистов, кто в 36 еще играет.

— Что отвечаете?

— Раньше точно помнил. Подождите… Квальярелла, Ойеволе в «Тамбове». И еще один японец, которому 52 (нападающий «Йокогама Маринос» Кадзуйоси Миура – прим. «Бомбардира»). Так что у меня еще вся карьера впереди.

В этом сезоне Жирков провел 18 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Контракт 36-летнего защитника с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

«Йокогама» продлила контракт с 52-летним Миурой на один сезон. Для игрока он станет 35-м в карьере