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    Министр спорта Колобков и вице-премьер Мутко ушли в отставку вместе с правительством

    Правительство России в полном составе подало в отставку, о чем сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

    В состав правительства, ушедшего в отставку, входят министр спорта Павел Колобков, вице-премьер по спорту Ольга Голодец и вице-премьер по строительству Виталий Мутко, который ранее был министром спорта.

    Президент России Владимир Путин поручил старому составу правительства исполнять обязанности до назначения нового кабмина.

    • Колобков занимает свой пост министра с октября 2016 года, Голодец – с мая 2018-го.
    • Мутко занимал должность министра спорта в 2008-2012 годах. Также он был президентом РФС.

    Источник: РИА «Новости»

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    15.01.2020 17:29
    Комментарии39
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      Рейтинг: +22630

      gol_kak_sokol 15 часов назад

      Интересно, за кого Мишустин болеет.

      0
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      Рейтинг: +36708

      portero > gol_kak_sokol 14 часов назад

      за бабки в своем кармане, на самом деле для многих футбол и боление за клуб, во втором или третьем десятке, если вообще что-то значит.

      1
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      Рейтинг: +5868

      BRO_football 15 часов назад

      Уверен, эти люди без работы не останутся. А может они тупо в новое правительство изберутся.

      0
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      Рейтинг: +4752

      paracetamol 15 часов назад

      Все ушли и керсими!

      0
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      Рейтинг: +589

      kupryaev 16 часов назад

      Дали старт кампании по распилу миллиардов на смене кабинетных табличек)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7882

      alex1951 17 часов назад

      Напугали.........
      переоденутся,переобуются......
      возродятся.......это ж путинский оплот!
      Таких выкинь - всех заложат!

      9
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      Рейтинг: +4051

      nik55 17 часов назад

      мудко дворник----космос

      3
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      Рейтинг: +11216

      vka1970 18 часов назад

      Если кто то верит, что теперь то всё изменится, то нужно срочно заказывать губозакатную машину.Пробежался по разным сайтам и подтвердилось то, что знал уже давно.Эти из ларца(правительства), одинаковы с лица, будут воздух коптить ещё долго.Там вверху назначения вообще происходят произвольным выбором.Главное доказать правильным людям свою правильность и назначение в обойму обеспечено.Они же мастера на все руки.Партия скажет в спорт, значит в спорт.А скажет в космос ..лядей запускать, значит космос наш.

      12
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      Рейтинг: +1510

      Давид59 18 часов назад

      Эта новость как-то не будоражит. Сейчас колоду перетасуют и всех пристроят на других тёплых местах

      10
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      Рейтинг: +9061

      KLIM777 > Давид59 18 часов назад

      не нужно забывать, что у нас пол страны необразованных людей верящих в чудеса. Это все для них.

      6
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      Рейтинг: +867

      acor94 > KLIM777 5 часов назад

      Я вот один из них и надеюсь, что хоть чтонибудь поменяется)

      0
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      Рейтинг: +8369

      ufos73 18 часов назад

      Развалил и распи*дили все, теперь можно на заслуженный отдых!

      7
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      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 18 часов назад

      Ну показуха с правительством началась. Не так сидите!

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