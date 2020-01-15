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  • Министр спорта Колобков и вице-премьер Мутко ушли в отставку вместе с правительством

Министр спорта Колобков и вице-премьер Мутко ушли в отставку вместе с правительством

15 января 2020, 17:29
39

Правительство России в полном составе подало в отставку, о чем сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В состав правительства, ушедшего в отставку, входят министр спорта Павел Колобков, вице-премьер по спорту Ольга Голодец и вице-премьер по строительству Виталий Мутко, который ранее был министром спорта.

Президент России Владимир Путин поручил старому составу правительства исполнять обязанности до назначения нового кабмина.

  • Колобков занимает свой пост министра с октября 2016 года, Голодец – с мая 2018-го.
  • Мутко занимал должность министра спорта в 2008-2012 годах. Также он был президентом РФС.

Источник: РИА «Новости»
Россия Мутко Виталий Путин Владимир
Комментарии (39)
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Diman67
1579099281
Сейчас перетасуются и обратно в правительство вернутся только на других должностях. не факт ещё что это не возвращение Мутко на должность министра спорта...не дай бог
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ALEX ML
1579099285
Вся мразота теперь будет разваливать другую отрасль. Эти паразиты на теле народа и государства не останутся без кормушки
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порт
1579100747
Без работы не останутся. Найдут другую кормушку.
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vmonomah17
1579100831
Опять местами меняются. Мутко станет министром здравоохранения, Колобков министром финансов, а Голикова министром спорта.
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portero
1579103248
так это шоу... . скоро по новой назначит, может братанам посты перетасует и всё....
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vladimir-7
1579104040
Ну показуха с правительством началась. Не так сидите!
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ufos73
1579104138
Развалил и распи*дили все, теперь можно на заслуженный отдых!
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Давид59
1579104364
Эта новость как-то не будоражит. Сейчас колоду перетасуют и всех пристроят на других тёплых местах
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vka1970
1579105482
Если кто то верит, что теперь то всё изменится, то нужно срочно заказывать губозакатную машину.Пробежался по разным сайтам и подтвердилось то, что знал уже давно.Эти из ларца(правительства), одинаковы с лица, будут воздух коптить ещё долго.Там вверху назначения вообще происходят произвольным выбором.Главное доказать правильным людям свою правильность и назначение в обойму обеспечено.Они же мастера на все руки.Партия скажет в спорт, значит в спорт.А скажет в космос ..лядей запускать, значит космос наш.
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alex1951
1579107642
Напугали......... переоденутся,переобуются...... возродятся.......это ж путинский оплот! Таких выкинь - всех заложат!
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