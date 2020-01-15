Министр спорта Колобков и вице-премьер Мутко ушли в отставку вместе с правительством

Правительство России в полном составе подало в отставку, о чем сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
В состав правительства, ушедшего в отставку, входят министр спорта Павел Колобков, вице-премьер по спорту Ольга Голодец и вице-премьер по строительству Виталий Мутко, который ранее был министром спорта.
Президент России Владимир Путин поручил старому составу правительства исполнять обязанности до назначения нового кабмина.
- Колобков занимает свой пост министра с октября 2016 года, Голодец – с мая 2018-го.
- Мутко занимал должность министра спорта в 2008-2012 годах. Также он был президентом РФС.
Источник: РИА «Новости»