Главные новости дня. «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта, Кьер перешел в «Милан»

Агент Крала: «Алексом интересуется «Ньюкасл»? Да, многие команды, особенно в АПЛ, следят за ним».

Кьер перешел в «Милан».

Тарасов, Игнатьев, Макаров отправились на первый сбор «Рубина» в Турции.

Защитник «Юве» Демирал получил травму крестообразной связки и мениска. Летом его хотел купить «Зенит».

Football Espana: «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта.

ЦСКА заинтересовался Саксессом.

Слуцкий: «Путин – самый влиятельный человек в российском футболе, при желании он может повлиять на все процессы».

AS: Сетьен – фаворит на пост главного тренера «Барселоны».

Не смотрите матчи «Норвича», но знайте: там играет будущая звезда АПЛ