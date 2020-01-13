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  • Главные новости дня. «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта, Кьер перешел в «Милан»

Главные новости дня. «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта, Кьер перешел в «Милан»

13 января 2020, 22:29
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Агент Крала: «Алексом интересуется «Ньюкасл»? Да, многие команды, особенно в АПЛ, следят за ним».

Кьер перешел в «Милан».

Тарасов, Игнатьев, Макаров отправились на первый сбор «Рубина» в Турции.

Защитник «Юве» Демирал получил травму крестообразной связки и мениска. Летом его хотел купить «Зенит».

Football Espana: «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта.

ЦСКА заинтересовался Саксессом.

Слуцкий: «Путин – самый влиятельный человек в российском футболе, при желании он может повлиять на все процессы».

AS: Сетьен – фаворит на пост главного тренера «Барселоны».

Не смотрите матчи «Норвича», но знайте: там играет будущая звезда АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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oleg.galeev
1578954152
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru
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