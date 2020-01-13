Главные новости дня. «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта, Кьер перешел в «Милан»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2020 22:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: 0

      oleg.galeev 14 января 2020, 01:22

      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://szevs.2sms.ru

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