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  • Слуцкий: «Путин – самый влиятельный человек в российском футболе, при желании он может повлиять на все процессы»

Слуцкий: «Путин – самый влиятельный человек в российском футболе, при желании он может повлиять на все процессы»

13 января 2020, 21:17
39

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает самым влиятельным человеком в российском футболе президента страны Владимира Путина.

– Кого бы вы назвали самым влиятельным человеком в российском футболе?

– Думаю, самый влиятельный человек в стране – он и самый влиятельный человек в российском футболе.

– Владимир Путин – самый влиятельный человек в российском футболе?

– Думаю, да. Потому что когда глава государства говорит о том, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности, для введения лимитов и так далее. Он – человек, который при желании может повлиять на все процессы.

Слуцкий: «Европейцам все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни»

Слуцкий: «Девушка в инстаграме написала, что я должен уйти из Госдумы. Потом пригласила вступить в общество по защите от домашнего насилия»

Слуцкий: «Я глубоко одинокий человек»

Слуцкий: «Предложение «Рубина» – челлендж. Я еще никогда в своей жизни не боролся за выживание»

Источник: «Медуза»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Путин Владимир
Комментарии (39)
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neft44
1578939714
путинские псы поднимите вверх носы и тяфкайте
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САДЫЧОК
1578940203
А , вот повлиять , чтобы с 1 января не повысили оплату детского сада . не смог !
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Давид59
1578940834
Ничего хорошего в этом не вижу. Президент подвязал на себя решение всех вопросов. Футбольному хозяйству это точно ни к чему.
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derrik2000
1578942400
А пАТретик его к ж*** приложишь - сразу геморой пройдёт! ))))))))))))))))))
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Plyash
1578942946
Ну да, Путин самый влиятельный,это точно.Скольких сразу заслужЁнными мастерАми и тренерАми по мановению волшебной палочки сделал. А где же медали? Как на ЧЕ-60; 64; 72; 88; как на ЧМ-66; как на ОИ-56; 72; 76; 80; 88гг.
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gunstilzit
1578943181
Сперва Газзаев,теперь Слуцкий. В ЦСКА на них опыты ставили?
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Brabus71
1578944636
Ты же тренером пришёл, а не вместо соловьёв с кисеелевым
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JTherry
1578945085
поднял Он волшебную палочку и сказал, что надо "заниматься воспитанием собственных спортсменов" и... зенит стал чемпионом - с таким-то "Гарри Питтером" любой мутько-дюкафф достоин стать во главе РФС...((
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rash1959
1578995028
Вот в том то и беда, что один безумный старец-маразматик влияет на всё.
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zigbert
1579002713
Леонид ,занимайся лучше футболом. Такие высказывания выглядят глупо.
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