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    Слуцкий: «Путин – самый влиятельный человек в российском футболе, при желании он может повлиять на все процессы»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает самым влиятельным человеком в российском футболе президента страны Владимира Путина.

    – Кого бы вы назвали самым влиятельным человеком в российском футболе?

    – Думаю, самый влиятельный человек в стране – он и самый влиятельный человек в российском футболе.

    – Владимир Путин – самый влиятельный человек в российском футболе?

    – Думаю, да. Потому что когда глава государства говорит о том, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности, для введения лимитов и так далее. Он – человек, который при желании может повлиять на все процессы.

    Слуцкий: «Европейцам все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни»

    Слуцкий: «Девушка в инстаграме написала, что я должен уйти из Госдумы. Потом пригласила вступить в общество по защите от домашнего насилия»

    Слуцкий: «Я глубоко одинокий человек»

    Слуцкий: «Предложение «Рубина» – челлендж. Я еще никогда в своей жизни не боролся за выживание»

    Источник: «Медуза»

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    13.01.2020 21:17
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 января 2020, 14:51

      Леонид ,занимайся лучше футболом. Такие высказывания выглядят глупо.

      5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 января 2020, 12:58

      При желании те, кому Путин дал наказ развивать российский футбол, могут повлиять на наш футбол по-круче Путина. Но они этим не занимаются. А Президент страны не обязан заниматься делами какого- либо отдельного вида спорта. Дал наказ - выполняйте. Не можете - пусть другие работают.
      Лёня бы лучше рассказал, как отчитываются перед Путиным чинуши из футбола. Как они ему напели, что 1/4 финала - это круто и нужно ЗМС давать. Типа мы вошли в топ 8 сильнейших клубов планеты. А Путин что? Увидел - народ радуется, поёт.)))) Чинуши говорят, что футбол развивается. Значит всё идёт как надо. Ясен перец, что Президент страны не полезет проверять, как и что происходит в нашем футболе. Это не его работа. Пусть продолжает вытаскивать страну из той клоаки, в которую её запихали Горбачёв с Эльциным.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Владислав Vlad 14 января 2020, 14:00

      Расскажи, что он сделал, "вытаскивая" страну из жопы, а она
      ушла туда еще глубже при нем.

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > vladimir-7 15 января 2020, 02:33

      Ну, если бы ты помнил те годы, когда правили Горбатый и Эльцин, то ты не задавал бы мне такие вопросы.
      Либо ты забыл, либо ты родился позже, либо ты был маленьким.
      Если забыл, то вспомни, а если был маленьким - спроси у родителей, как они жили в то время.
      Да, и то, что ты пользуешься интернетом - его заслуга. Аборигены Африки даже не знают, что такое интернет, а наша страна прямым ходом катилась туда. И если бы Путин не изменил ту политику и не дал отпор западу, то сейчас бы не то, что интернет, сейчас бы ты ходил и искал любую работу, что бы заработать на покушать. И был бы рад, если бы заплатили деньгами, а не товаром, как было в 90-е.
      И бабушки бы до сих пор сидели бы без пенсии, как было во времена Эльцина.
      Так, что то, что страна куда-то там ушла - рассказывай школьникам.

      0
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 14 января 2020, 12:43

      Вот в том то и беда, что один безумный старец-маразматик влияет на всё.

      4
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 14 января 2020, 12:05

      С каждым годом футбол в России становится боее предсказуем. Как следствие всего этого, и результат наших выступлений в Е.К. Там влияние наших влиятелей не влияет на общее влияние.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 января 2020, 08:53

      На сегодняшний день Путин не является влиятельным человеком ни
      по каким-либо вопросам в России, что олигархи скажут, то он и подпишет.

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > vladimir-7 14 января 2020, 12:43

      Какие именно олигархи? Ведь не секрет, что олигархи между собой воюют, и не по детски. Та же война между Порошенко и Коломойским и т.п. и у нас в России.
      Так кто именно из олигархов даёт приказы Путину??? Есть конкретный ответ? Если нет, то твои слова лишь пшик.)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Владислав Vlad 14 января 2020, 13:51

      Ты подтверждаешь свою умственную ограниченность.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > vladimir-7 15 января 2020, 02:35

      Т.е. у тебя ничего нет кроме слов?
      Тогда твои слова - пшик, как я уже писал ранее.
      А когда человек пишет, но не может подтвердить свои слова, то кто он??? Думаю ты со своим неограниченным умом уже понял.

      0
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      Рейтинг: +365

      yaran56 14 января 2020, 08:28

      Собирается команда лизунов.

      2
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      Рейтинг: +1953

      evgevg13 14 января 2020, 06:30

      Ещё один в думу захотел

      3
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 14 января 2020, 04:10

      А как же президент Татарстана?
      Обидел хорошего человека.

      0
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      Рейтинг: 0

      oleg.galeev 14 января 2020, 01:22

      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ====---- http://szevs.2sms.ru

      -3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2020, 00:04

      Умри. Сейчас.

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