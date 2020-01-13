Слуцкий: «Путин – самый влиятельный человек в российском футболе, при желании он может повлиять на все процессы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает самым влиятельным человеком в российском футболе президента страны Владимира Путина.

– Кого бы вы назвали самым влиятельным человеком в российском футболе?

– Думаю, самый влиятельный человек в стране – он и самый влиятельный человек в российском футболе.

– Владимир Путин – самый влиятельный человек в российском футболе?

– Думаю, да. Потому что когда глава государства говорит о том, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности, для введения лимитов и так далее. Он – человек, который при желании может повлиять на все процессы.

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