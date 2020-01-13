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    Слуцкий: «Девушка в инстаграме написала, что я должен уйти из Госдумы. Потом пригласила вступить в общество по защите от домашнего насилия»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что его часто путают с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким.

    – Если в России набрать ваше имя в «Яндексе», то самым известным Леонидом Слуцким в нашей стране окажетесь не вы, а депутат Госдумы.

    – Да, я знаю. У меня была очень смешная история. В инстаграм, в директ однажды пришло гневное сообщение от девушки. Она писала, что я должен срочно покинуть свой пост в Государственной думе, что человеку с моими моральными ценностями, поведением там не место.

    Я ответил: «Извините, действительно, есть Леонид Слуцкий депутат, но я Леонид Слуцкий – футбольный тренер. Он Эдуардович, я Викторович». Она не услышала меня и продолжила. Я во второй раз пишу: «Ну я все понял, я разделяю, наверное, ваш гнев, но это не я». Когда она поняла, что обозналась, то в секунду переобулась и пригласила меня вступить в общество по защите от домашнего насилия: «Вы очень известный человек, у вас куча подписчиков в инстаграме, вы должны сейчас же подписаться на все наши аккаунты».

    – Вас часто путают?

    – Было несколько раз: когда мне кто-то звонил или я куда-то звонил и представлялся. Еще было несколько комичных ситуаций, когда в новостях рассказывали про депутата Леонида Слуцкого, а давали при этом мою фотографию. Не скажу, что я как-то сильно пострадал от своего полного тезки, но такие истории были. Стараюсь относиться к этому с юмором. Иногда, когда шлю смс какому-то незнакомому человеку, «вас беспокоит Леонид Слуцкий», дописываю – «не депутат», – сказал тренер.

    • В 2018 году депутат Слуцкий стал центральным фигурантом скандала, широко освещавшегося в российской и международной прессе и ставшего причиной солидарного бойкота ряда СМИ в отношении депутата. Несколько журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах во время работы в Госдуме.

    Источник: Meduza

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    13.01.2020 12:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 января 2020, 19:02

      любит Леня поприкалываться и истории рассказать .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 13 января 2020, 13:29

      Тот, который в Думе, если бы баб не харасил был бы вообще никому не известен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 января 2020, 13:06

      Прикольно..)))

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