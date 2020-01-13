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  • Слуцкий: «Девушка в инстаграме написала, что я должен уйти из Госдумы. Потом пригласила вступить в общество по защите от домашнего насилия»

Слуцкий: «Девушка в инстаграме написала, что я должен уйти из Госдумы. Потом пригласила вступить в общество по защите от домашнего насилия»

13 января 2020, 12:57
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что его часто путают с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким.

– Если в России набрать ваше имя в «Яндексе», то самым известным Леонидом Слуцким в нашей стране окажетесь не вы, а депутат Госдумы.

– Да, я знаю. У меня была очень смешная история. В инстаграм, в директ однажды пришло гневное сообщение от девушки. Она писала, что я должен срочно покинуть свой пост в Государственной думе, что человеку с моими моральными ценностями, поведением там не место.

Я ответил: «Извините, действительно, есть Леонид Слуцкий депутат, но я Леонид Слуцкий – футбольный тренер. Он Эдуардович, я Викторович». Она не услышала меня и продолжила. Я во второй раз пишу: «Ну я все понял, я разделяю, наверное, ваш гнев, но это не я». Когда она поняла, что обозналась, то в секунду переобулась и пригласила меня вступить в общество по защите от домашнего насилия: «Вы очень известный человек, у вас куча подписчиков в инстаграме, вы должны сейчас же подписаться на все наши аккаунты».

– Вас часто путают?

– Было несколько раз: когда мне кто-то звонил или я куда-то звонил и представлялся. Еще было несколько комичных ситуаций, когда в новостях рассказывали про депутата Леонида Слуцкого, а давали при этом мою фотографию. Не скажу, что я как-то сильно пострадал от своего полного тезки, но такие истории были. Стараюсь относиться к этому с юмором. Иногда, когда шлю смс какому-то незнакомому человеку, «вас беспокоит Леонид Слуцкий», дописываю – «не депутат», – сказал тренер.

  • В 2018 году депутат Слуцкий стал центральным фигурантом скандала, широко освещавшегося в российской и международной прессе и ставшего причиной солидарного бойкота ряда СМИ в отношении депутата. Несколько журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах во время работы в Госдуме.

Источник: Meduza
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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KOLBIS
1578909983
Прикольно..)))
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Давид59
1578911358
Тот, который в Думе, если бы баб не харасил был бы вообще никому не известен
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portero
1579017731
любит Леня поприкалываться и истории рассказать .
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