AS: Сетьен – фаворит на пост главного тренера «Барселоны»

Энрике Сетьен может в ближайшее время сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны».

По информации AS, 61-летний специалист на данный момент считается фаворитом на должность.

Сообщается, что сейчас тренер договаривается с каталонским клубом об условиях сотрудничества.