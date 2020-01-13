AS: Сетьен – фаворит на пост главного тренера «Барселоны»

Энрике Сетьен может в ближайшее время сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны».
По информации AS, 61-летний специалист на данный момент считается фаворитом на должность.
Сообщается, что сейчас тренер договаривается с каталонским клубом об условиях сотрудничества.
- Сетьен ранее возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.
- По информации Football Espana, «Барселона» уже уведомила Вальверде о решении расторгнуть с ним контракт.
Источник: AS