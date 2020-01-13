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AS: Сетьен – фаворит на пост главного тренера «Барселоны»

13 января 2020, 21:53
6

Энрике Сетьен может в ближайшее время сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны».

По информации AS, 61-летний специалист на данный момент считается фаворитом на должность.

Сообщается, что сейчас тренер договаривается с каталонским клубом об условиях сотрудничества.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто Сетьен Энрике
Комментарии (6)
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koli4ka
1578942467
стиль Экваториальной Гвинеи...это босоногое нечто!!! Европа-на колени!!!!
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dinar7777dinar
1578942550
п и з дец
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Cules2013
1578945855
занятно. когда это из Барсы тренера увольняли посреди сезона в последний раз? 16 лет назад))) зато скучно не будет, а то Вальверде уже до такого дотренировался, что под футбол Барсы можно заснуть
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DeStar
1578946161
что за бред) что не меладзе?
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oleg.galeev
1578954184
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/mzevs
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