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    AS: Сетьен – фаворит на пост главного тренера «Барселоны»

    Энрике Сетьен может в ближайшее время сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны».

    По информации AS, 61-летний специалист на данный момент считается фаворитом на должность.

    Сообщается, что сейчас тренер договаривается с каталонским клубом об условиях сотрудничества.

    Источник: AS

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    13.01.2020 21:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: 0

      oleg.galeev 14 января 2020, 01:23

      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://nnna.ru/mzevs

      -1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 13 января 2020, 23:09

      что за бред) что не меладзе?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 января 2020, 23:04

      занятно. когда это из Барсы тренера увольняли посреди сезона в последний раз? 16 лет назад)))
      зато скучно не будет, а то Вальверде уже до такого дотренировался, что под футбол Барсы можно заснуть

      1
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      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Cules2013 14 января 2020, 08:16

      скучно точно не будет, Сетьен в разы лучше вальверде, да и Хави пока еще не дорос до уровня, есть свой стиль, атакующий, очень даже симпатичный, его Бетис во всяком случае был очень интересным

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 января 2020, 22:09

      п и з дец

      2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 13 января 2020, 22:07

      стиль Экваториальной Гвинеи...это босоногое нечто!!! Европа-на колени!!!!

      3
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