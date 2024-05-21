В Госдуме оценили обращение депутата Новичкова к генпрокурору из-за шутки Безрукова

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о проблемах игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».

Депутат Госдумы Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.

«У нас некоторые игроки считают себя богемными героями, которым можно шутить и говорить про вещи, которые не соответствуют действительности. Теперь депутаты пишут в Генпрокуратуру для того, чтобы получить опровержение данной информации.

Спортсменам нужно думать головой, что они говорят. Оценку его словам должен дать сам клуб, его товарищи, а также РФС.

Это может быть простая шутка, но он должен был сказать: «Я хочу сейчас пошутить». Зачем так шутить? Для кого-то это серьезные вещи.

Периодически у нас всплывают договорные матчи, подкупы, судейство. Это все постоянно муссируется в обществе. Мне кажется, с такими вещами шутить нельзя», – заявил Свищев.