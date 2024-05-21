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    • В Госдуме оценили обращение депутата Новичкова к генпрокурору из-за шутки Безрукова

    В Госдуме оценили обращение депутата Новичкова к генпрокурору из-за шутки Безрукова

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о проблемах игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

    • В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
    • Депутат Госдумы Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.

    «У нас некоторые игроки считают себя богемными героями, которым можно шутить и говорить про вещи, которые не соответствуют действительности. Теперь депутаты пишут в Генпрокуратуру для того, чтобы получить опровержение данной информации.

    Спортсменам нужно думать головой, что они говорят. Оценку его словам должен дать сам клуб, его товарищи, а также РФС.

    Это может быть простая шутка, но он должен был сказать: «Я хочу сейчас пошутить». Зачем так шутить? Для кого-то это серьезные вещи.

    Периодически у нас всплывают договорные матчи, подкупы, судейство. Это все постоянно муссируется в обществе. Мне кажется, с такими вещами шутить нельзя», – заявил Свищев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:54
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    Комментарии (6)
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    СпорЦмен
    1716307533
    Когда депутаты, что-то коментируют, я даже не знаю, плакать или смеяться! :)))
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    Cubinec1989
    1716309711
    У нас некоторые депутаты чувствуют себя богемными героями, которые вместо своих прямых обязанностей строчат в прокуратуру по поводу и без. Может и мы, братцы, напишем в прокуратуру?)) Или петицию)
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    val69
    1716309779
    Во.. Свищ защвистел... Куда ж без него...
    Ответить
    VVM1964
    1716309811
    Когда читаю (слушаю ) наших депутатов, не удивлён ведь их избирали "Тавриды" со "Спиритами" - мозги и менталит одинаковые )))
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    ...уефан
    1716309839
    ...Бомбер, убирай нах этих депутатов, уже зла не хватает! Давай лучше нам ,чью-нибудь бабу покажи...
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