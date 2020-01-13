Агент Крала: «Алексом интересуется «Ньюкасл»? Да, многие команды, особенно в АПЛ, следят за ним»

Почему бы и не последить. С англичанами неплохо сыграл за сборную, привлёк внимание. Есть ещё игроки, при всех проблемах Спартака, за которыми можно последить, как минимум. Есть Джикия, Умяров, Жиго, Зобнин ещё покажет себя, надеюсь, Кутепов, Максименко, молодые ребята о себе заявляют. Главное Бакаева пореже выпускать, а то хрен чего организуешь на поле.
Кароль Кисел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердил информацию о том, что чешским игроком интересуется «Ньюкасл Юнайтед».
«Да, многие команды, особенно в Английской премьер-лиге, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в «Спартаке», – сказал Кисел.
- Крал ранее заявлял, что мечтает выступать в АПЛ.
- «Спартак» купил 21-летнего игрока летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
- В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Спартака» Кралом