Агент Крала: «Алексом интересуется «Ньюкасл»? Да, многие команды, особенно в АПЛ, следят за ним»

Кароль Кисел, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердил информацию о том, что чешским игроком интересуется «Ньюкасл Юнайтед».

«Да, многие команды, особенно в Английской премьер-лиге, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в «Спартаке», – сказал Кисел.

Крал ранее заявлял, что мечтает выступать в АПЛ.

«Спартак» купил 21-летнего игрока летом у «Славии» за 12 миллионов евро.

В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Спартака» Кралом