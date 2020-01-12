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    «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Спартака» Кралом

    «Ньюкасл» может усилить полузащиту игроком «Спартака» Алексом Кралом, сообщает The Athletic.

    По информации источника, скауты английского клуба следят за чешским хавбеком уже на протяжении нескольких месяцев.

    Сам футболист ранее заявлял, что мечтает выступать в АПЛ.

    • «Спартак» купил 21-летнего игрока летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
    • В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

    Источник: The Athletic

    Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11135

      vka1970 23 секунды назад

      Не успела новость о мечте Крала появиться в сводках новостей, как совершенно случайно мечта помахала с острова ручкой.Совершенно случайно ? Совпадение ? Не думаю.

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      Рейтинг: +4335

      Владислав Vlad 16 минут назад

      Странно.... Когда в составе Спартака есть Мирзов и Гулиев Ньюкасл зачем-то на Крала глаз положил...
      Агентам Ньюкасла нужно приглядеться к Мирзову и Гулиеву и в срочном порядке их подписывать. Не пройдёт и полгода, как Реал или Барселона предложит за каждого минимум по 50 млн.

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