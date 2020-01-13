«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Спартака» Кралом

«Ньюкасл» может усилить полузащиту игроком «Спартака» Алексом Кралом, сообщает The Athletic.
По информации источника, скауты английского клуба следят за чешским хавбеком уже на протяжении нескольких месяцев.
Сам футболист ранее заявлял, что мечтает выступать в АПЛ.
- «Спартак» купил 21-летнего игрока летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
- В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
Источник: The Athletic
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