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«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Спартака» Кралом

13 января 2020, 09:16
3

«Ньюкасл» может усилить полузащиту игроком «Спартака» Алексом Кралом, сообщает The Athletic.

По информации источника, скауты английского клуба следят за чешским хавбеком уже на протяжении нескольких месяцев.

Сам футболист ранее заявлял, что мечтает выступать в АПЛ.

  • «Спартак» купил 21-летнего игрока летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
  • В активе Крала 11 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Источник: The Athletic

Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Ньюкасл Спартак Крал Алекс
Комментарии (3)
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Владислав Vlad
1578899155
Странно.... Когда в составе Спартака есть Мирзов и Гулиев Ньюкасл зачем-то на Крала глаз положил... Агентам Ньюкасла нужно приглядеться к Мирзову и Гулиеву и в срочном порядке их подписывать. Не пройдёт и полгода, как Реал или Барселона предложит за каждого минимум по 50 млн.
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vka1970
1578900114
Не успела новость о мечте Крала появиться в сводках новостей, как совершенно случайно мечта помахала с острова ручкой.Совершенно случайно ? Совпадение ? Не думаю.
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oyabun
1578900529
Крал не продается! Но есть хорошая замена в виде Ананидзе. И недорого возьмем..
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