«Рубин» может пригласить экс-тренера «Краснодара» Ивича

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что «Рубин» заинтересован в сотрудничестве с бывшим главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.
– Вы что-нибудь слышали о том, что в «Рубине» хотят видеть Ивича?
– Конечно. Но я не представляю, каким образом «Рубин» хочет это сделать.
– У клуба есть деньги на Ивича?
– Они должны приблизительно понимать запросы Ивича по зарплате – в районе 1,5 миллиона евро.
Может быть, они могут позволить себе Ивича, но ему тоже нужны будут игроки. Не надо думать, что придет Ивич, махнет волшебной палочкой, и вдруг Грицаенко и Мартынович заиграют на другом уровне.
Скорее всего, они будут играть более дисциплинированно, но все равно это не будет скачок на первое место.
- 13 марта тренера уволили из «Краснодара».
- Ивич возглавлял команду с января 2023 года.
- Серба связывали с работой в «Спартаке» и «Фенербахче».
- «Рубин» сейчас тренирует Рашид Рахимов.