«Рубин» может пригласить экс-тренера «Краснодара» Ивича

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что «Рубин» заинтересован в сотрудничестве с бывшим главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.

– Вы что-нибудь слышали о том, что в «Рубине» хотят видеть Ивича?

– Конечно. Но я не представляю, каким образом «Рубин» хочет это сделать.

– У клуба есть деньги на Ивича?

– Они должны приблизительно понимать запросы Ивича по зарплате – в районе 1,5 миллиона евро.

Может быть, они могут позволить себе Ивича, но ему тоже нужны будут игроки. Не надо думать, что придет Ивич, махнет волшебной палочкой, и вдруг Грицаенко и Мартынович заиграют на другом уровне.

Скорее всего, они будут играть более дисциплинированно, но все равно это не будет скачок на первое место.