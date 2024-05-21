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    «Рубин» может пригласить экс-тренера «Краснодара» Ивича

    Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что «Рубин» заинтересован в сотрудничестве с бывшим главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем.

    – Вы что-нибудь слышали о том, что в «Рубине» хотят видеть Ивича?

    – Конечно. Но я не представляю, каким образом «Рубин» хочет это сделать.

    – У клуба есть деньги на Ивича?

    – Они должны приблизительно понимать запросы Ивича по зарплате – в районе 1,5 миллиона евро.

    Может быть, они могут позволить себе Ивича, но ему тоже нужны будут игроки. Не надо думать, что придет Ивич, махнет волшебной палочкой, и вдруг Грицаенко и Мартынович заиграют на другом уровне.

    Скорее всего, они будут играть более дисциплинированно, но все равно это не будет скачок на первое место.

    • 13 марта тренера уволили из «Краснодара».
    • Ивич возглавлял команду с января 2023 года.
    • Серба связывали с работой в «Спартаке» и «Фенербахче».
    • «Рубин» сейчас тренирует Рашид Рахимов.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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