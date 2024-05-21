Тренер Англии Саутгейт объяснил, почему не взял Рэшфорда и Хендерсона на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») и Джордана Хендерсона («Аякс») не оказалось в заявке национальной команды на Евро-2024.
«Я считаю, что другие игроки атаки провели сезон лучше, чем Рэшфорд. Все просто.
В случае с Хендо определяющим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе – он не успеет набрать кондиции», – объяснил Саутгейт.
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Англия сыграет в группе С с Данией, Сербией и Словенией.