Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в клуб.
Это случилось в матче 19-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0, второй тайм). Шведский форвард отметился результативным ударом на 64-й минуте.
- Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 годы.
- После этого форвард играл в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- 2 января шведский нападающий вернулся в «Милан», заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
- Матч с «Кальяри» стал вторым для Ибрагимовича после возвращения в «Милан».
Источник: Бомбардир.ру