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    Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в клуб.

    Это случилось в матче 19-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0, второй тайм). Шведский форвард отметился результативным ударом на 64-й минуте.

    • Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 годы.
    • После этого форвард играл в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
    • 2 января шведский нападающий вернулся в «Милан», заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
    • Матч с «Кальяри» стал вторым для Ибрагимовича после возвращения в «Милан».

    Источник: Бомбардир.ру

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      Ден 781 4 секунды назад

      Красавчик, уважаю его

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