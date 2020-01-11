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Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»

11 января 2020, 18:24
15

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в клуб.

Это случилось в матче 19-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0, второй тайм). Шведский форвард отметился результативным ударом на 64-й минуте.

  • Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 годы.
  • После этого форвард играл в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
  • 2 января шведский нападающий вернулся в «Милан», заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
  • Матч с «Кальяри» стал вторым для Ибрагимовича после возвращения в «Милан».

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (15)
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Ден 781
1578756887
Красавчик, уважаю его
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MaxRnD
1578757608
Забил два, но один отменили
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kolyma999
1578757789
Красава!!!!Но у нас деревья возвышают,как то так
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dinar7777dinar
1578758711
Уууххх цыган молора . Ещё назабивает .
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Brabus71
1578758846
В поряде
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серега кашин
1578759952
Мастер есть мастер и ничего не поделать
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mihail200606
1578760350
Монстр конечно
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Добрый Бобер
1578761035
Машина...
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ola1a
1578771511
Погорят пятые точки теперь у итальянских команд))
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zigbert
1578839697
Значит прицел еще не сбился.
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