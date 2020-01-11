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  • Gazeta Esportiva: «Эвертон» готов приобрести Эвертона за 30 миллионов

Gazeta Esportiva: «Эвертон» готов приобрести Эвертона за 30 миллионов

11 января 2020, 13:27
5

Нападающий «Гремио» Эвертон может перейти в «Эвертон».

По информации источника, ливерпульский клуб готов заплатить за бразильского форварда 30 миллионов евро. Сделка может состояться уже в январе.

Отмечается, что в услугах Эвертона заинтересован лично главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, который уже провел с игроком телефонный разговор.

  • В минувшем сезоне Эвертон провел 42 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
  • Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019 в составе сборной Бразилии.
  • «Эвертон» занимает 11-е место в таблице после 21-го тура.

Источник: Gazeta Esportiva

Одно из самых популярных бразильских изданий. Аудитория в инстаграме – 194 тысячи подписчиков.

Англия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Эвертон Гремио Эвертон
Комментарии (5)
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Олег1204
1578738509
Бомбардир был бы не бомбардиром если эту новость не опубликовал бы
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Stavropolets
1578738538
Прикольно звучит
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absent32
1578738815
Хотя в оригинальной версии статьи упоминается как Everton Cebolinha)))
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Saracen Jr
1578739734
Каламбур прям какой то)
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mihail200606
1578742788
Ну а где ещё ему играть)) в России помоему Нижегородов играл за Нижний новгород..
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