Gazeta Esportiva: «Эвертон» готов приобрести Эвертона за 30 миллионов

Нападающий «Гремио» Эвертон может перейти в «Эвертон».
По информации источника, ливерпульский клуб готов заплатить за бразильского форварда 30 миллионов евро. Сделка может состояться уже в январе.
Отмечается, что в услугах Эвертона заинтересован лично главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, который уже провел с игроком телефонный разговор.
- В минувшем сезоне Эвертон провел 42 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019 в составе сборной Бразилии.
- «Эвертон» занимает 11-е место в таблице после 21-го тура.
Источник: Gazeta Esportiva
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