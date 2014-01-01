Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Gazeta Esportiva: «Эвертон» готов приобрести Эвертона за 30 миллионов

    Нападающий «Гремио» Эвертон может перейти в «Эвертон».

    По информации источника, ливерпульский клуб готов заплатить за бразильского форварда 30 миллионов евро. Сделка может состояться уже в январе.

    Отмечается, что в услугах Эвертона заинтересован лично главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, который уже провел с игроком телефонный разговор.

    • В минувшем сезоне Эвертон провел 42 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019 в составе сборной Бразилии.
    • «Эвертон» занимает 11-е место в таблице после 21-го тура.

    Источник: Gazeta Esportiva

    Одно из самых популярных бразильских изданий. Аудитория в инстаграме – 194 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:27
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6521

      mihail200606 1 час назад

      Ну а где ещё ему играть)) в России помоему Нижегородов играл за Нижний новгород..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2038

      SarJr 2 часа назад

      Каламбур прям какой то)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1912

      absent32 2 часа назад

      Хотя в оригинальной версии статьи упоминается как Everton Cebolinha)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1146

      Stavropolets 2 часа назад

      Прикольно звучит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +389

      Олег1204 2 часа назад

      Бомбардир был бы не бомбардиром если эту новость не опубликовал бы

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80640
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75091
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru