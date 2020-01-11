Gazeta Esportiva: «Эвертон» готов приобрести Эвертона за 30 миллионов

Нападающий «Гремио» Эвертон может перейти в «Эвертон».

По информации источника, ливерпульский клуб готов заплатить за бразильского форварда 30 миллионов евро. Сделка может состояться уже в январе.

Отмечается, что в услугах Эвертона заинтересован лично главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, который уже провел с игроком телефонный разговор.