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Асильдаров назначен вице-президентом «Анжи»

9 января 2020, 12:41

Президент «Анжи» Осман Кадиев назначил бывшего футболиста Шамиля Асильдарова на пост вице-президента клуба.

«В качестве вице-президента Шамиль Саидбегович будет курировать вопросы, связанные с организационной деятельностью клуба и решением внутрикомандных вопросов. Опыт Асильдарова, безусловно, будет полезен при построении молодой команды и выстраивании правильного климата в коллективе. Добро пожаловать в «Анжи», Шамиль Саидбегович!» – сообщается на сайте клуба.

  • Асильдаров играл за «Анжи» в сезонах-2008, 2014/15 и 2016/17.
  • Форвард провел за махачкалинский клуб 60 матчей, забил 15 голов и отдал четыре ассиста.
  • Асильдаров завершил карьеру в 2017 году.

Источник: Официальный сайт «Анжи»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Россия. Премьер-лига Анжи Асильдаров Шамиль
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