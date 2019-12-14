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    Асильдаров назначен вице-президентом «Анжи»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев назначил бывшего футболиста Шамиля Асильдарова на пост вице-президента клуба.

    «В качестве вице-президента Шамиль Саидбегович будет курировать вопросы, связанные с организационной деятельностью клуба и решением внутрикомандных вопросов. Опыт Асильдарова, безусловно, будет полезен при построении молодой команды и выстраивании правильного климата в коллективе. Добро пожаловать в «Анжи», Шамиль Саидбегович!» – сообщается на сайте клуба.

    • Асильдаров играл за «Анжи» в сезонах-2008, 2014/15 и 2016/17.
    • Форвард провел за махачкалинский клуб 60 матчей, забил 15 голов и отдал четыре ассиста.
    • Асильдаров завершил карьеру в 2017 году.

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

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