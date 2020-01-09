Асильдаров назначен вице-президентом «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев назначил бывшего футболиста Шамиля Асильдарова на пост вице-президента клуба.

«В качестве вице-президента Шамиль Саидбегович будет курировать вопросы, связанные с организационной деятельностью клуба и решением внутрикомандных вопросов. Опыт Асильдарова, безусловно, будет полезен при построении молодой команды и выстраивании правильного климата в коллективе. Добро пожаловать в «Анжи», Шамиль Саидбегович!» – сообщается на сайте клуба.