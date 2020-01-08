Sporun Dibi: Мак может перейти в «Бешикташ»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации источника, в услугах словацкого хавбека заинтересован «Бешикташ», который желает заменить Маком голландского полузащитника Джермейна Ленса.
- В текущем сезоне РПЛ Мак провел пять матчей и забил один гол.
- Контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» действует до конца сезона-2019/20.
- «Бешикташ» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 30 очков.
Источник: Sporun Dibi
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