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Sporun Dibi: Мак может перейти в «Бешикташ»

8 января 2020, 23:20
3

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации источника, в услугах словацкого хавбека заинтересован «Бешикташ», который желает заменить Маком голландского полузащитника Джермейна Ленса.

  • В текущем сезоне РПЛ Мак провел пять матчей и забил один гол.
  • Контракт 28-летнего хавбека с «Зенитом» действует до конца сезона-2019/20.
  • «Бешикташ» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 30 очков.

Источник: Sporun Dibi

Турецкое издание с аудиторией в твиттере более 69 тысяч подписчиков. 

Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Бешикташ Зенит Ленс Джермейн Мак Роберт
Комментарии (3)
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Давид59
1578556351
Думаю продадут. Новый лимит (8 легов в заявке) не позволит держать "скамеечников"
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ilichkadr
1578563247
Брехня. Был бы «Бешикташ» заинтересован, то уже бы купили. А пока Мак вместе Дриусси, Шатовым и Краневиттером полетят на первый сбор с командой.
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paracetamol
1578572242
Нормальный средний игрок, но перебор легов, что поделаешь!
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