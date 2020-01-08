Рэшфорд: «Сейчас «Манчестер Юнайтед» показывает лишь половину от того, что может»

Треть максимум, Маркус... И это видно всем...Это - не секрет...
Проблем в другом: НИКТО НЕ МОЖЕТ ВАС БАРАНОВ включиться с дополнительной мощбностью)))
Мозг человека тоже многое может...а использцется лишь на 14 процентов...И НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КАК ЗАДЕЙСТВОВАТЬ БОЛЬШЕ!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:3).
«Никто не хочет проигрывать. Ни один из игроков не начинает свой путь в футболе, чтобы проигрывать. Не думаю, что это проблема. Все знают, что мы хотим побеждать и боремся в каждой игре.
Сейчас «Манчестер Юнайтед», вероятно, показывает лишь половину от того, что может. Нам необходимо продолжать бороться и искать дополнительные ресурсы, которые помогут нам побеждать», – отметил Рэшфорд.
- В этом сезоне АПЛ Рэшфорд провел 21 матч, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.
- Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» состоится 29 января в 22:45 по московскому времени.
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