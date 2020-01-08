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    Рэшфорд: «Сейчас «Манчестер Юнайтед» показывает лишь половину от того, что может»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

    «Никто не хочет проигрывать. Ни один из игроков не начинает свой путь в футболе, чтобы проигрывать. Не думаю, что это проблема. Все знают, что мы хотим побеждать и боремся в каждой игре.

    Сейчас «Манчестер Юнайтед», вероятно, показывает лишь половину от того, что может. Нам необходимо продолжать бороться и искать дополнительные ресурсы, которые помогут нам побеждать», – отметил Рэшфорд.

    • В этом сезоне АПЛ Рэшфорд провел 21 матч, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.
    • Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» состоится 29 января в 22:45 по московскому времени.

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    Рэшфорд в четвертый раз забил «Манчестер Сити». Чаще от него пропускал только «Челси»

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1218

      solodealer 55 минут назад

      Треть максимум, Маркус... И это видно всем...Это - не секрет...
      Проблем в другом: НИКТО НЕ МОЖЕТ ВАС БАРАНОВ включиться с дополнительной мощбностью)))
      Мозг человека тоже многое может...а использцется лишь на 14 процентов...И НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КАК ЗАДЕЙСТВОВАТЬ БОЛЬШЕ!

      0
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      Рейтинг: +62

      Jurabay 1 час назад

      Половина что может я представляю когда МЮ по полный

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