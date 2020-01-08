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  • Рэшфорд: «Сейчас «Манчестер Юнайтед» показывает лишь половину от того, что может»

Рэшфорд: «Сейчас «Манчестер Юнайтед» показывает лишь половину от того, что может»

8 января 2020, 20:48
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

«Никто не хочет проигрывать. Ни один из игроков не начинает свой путь в футболе, чтобы проигрывать. Не думаю, что это проблема. Все знают, что мы хотим побеждать и боремся в каждой игре.

Сейчас «Манчестер Юнайтед», вероятно, показывает лишь половину от того, что может. Нам необходимо продолжать бороться и искать дополнительные ресурсы, которые помогут нам побеждать», – отметил Рэшфорд.

  • В этом сезоне АПЛ Рэшфорд провел 21 матч, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.
  • Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» состоится 29 января в 22:45 по московскому времени.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус
Комментарии (2)
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Jurabay
1578508518
Половина что может я представляю когда МЮ по полный
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mutabor0992
1578517930
Ну таки покажите всю силу...Или боитесь укакаться от потуг???
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