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    Джордан Ларссон: «Я хорошо себя чувствую в России. В «Спартаке» средства инвестируются в молодежь, и это здорово»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что ему комфортно в России и в московском клубе.

    «Я хорошо себя чувствую в России. «Спартак» нанял нового спортивного менеджера, который активно включает в команду молодых игроков. Ранее более возрастные игроки приходили в команду, чтобы заработать. Теперь средства инвестируются в молодежь, и это здорово, что есть возможность влиться в коллектив без давления. У меня есть время», – сказал Ларссон.

    • Ларссон сыграл за «Спартак» 15 матчей ,забил четыре гола, отдал один ассист.

    Ларссон – лучший игрок «Спартака» в ноябре


    Источник: Aftonbladet.se

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1145

      alarm 1 час назад

      ахаха, позор спартаку!

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      Рейтинг: +22550

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Иногда лучше молчать, чем говорить. Активный игрок - "бей-беги", такие тоже бывают временно полезны. Думаю, ему трудно будет закрепиться в составе, если со временем найдут достойного правого края.

      1
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      Рейтинг: +6969

      derrik2000 1 час назад

      "это здорово, что есть возможность влиться в коллектив без давления. У меня есть время», – сказал Ларссон."

      Времени у тебя осталось только до конца весеннего отрезка чемпионата.
      Не заиграешь по-нормальному, как должен играть нападающий самой любимой команды всего постсоветсткого пространства, уйдёшь со свистом!
      Никаких "раскачек" на год у тебя нет: деньги то получаешь по-взрослому СРАЗУ!

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      Рейтинг: +1423

      Давид59 1 час назад

      Возрастные игроки приходили, чтобы заработать. Звучит смешно. Им что не предлагали контракт? Они прямо с улицы сами вламывались?

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