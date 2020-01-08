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  • Джордан Ларссон: «Я хорошо себя чувствую в России. В «Спартаке» средства инвестируются в молодежь, и это здорово»

Джордан Ларссон: «Я хорошо себя чувствую в России. В «Спартаке» средства инвестируются в молодежь, и это здорово»

8 января 2020, 13:58
3

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что ему комфортно в России и в московском клубе.

«Я хорошо себя чувствую в России. «Спартак» нанял нового спортивного менеджера, который активно включает в команду молодых игроков. Ранее более возрастные игроки приходили в команду, чтобы заработать. Теперь средства инвестируются в молодежь, и это здорово, что есть возможность влиться в коллектив без давления. У меня есть время», – сказал Ларссон.

  • Ларссон сыграл за «Спартак» 15 матчей ,забил четыре гола, отдал один ассист.

Ларссон – лучший игрок «Спартака» в ноябре


Источник: Aftonbladet.se
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (3)
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Давид59
1578482279
Возрастные игроки приходили, чтобы заработать. Звучит смешно. Им что не предлагали контракт? Они прямо с улицы сами вламывались?
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derrik2000
1578482573
"это здорово, что есть возможность влиться в коллектив без давления. У меня есть время», – сказал Ларссон." Времени у тебя осталось только до конца весеннего отрезка чемпионата. Не заиграешь по-нормальному, как должен играть нападающий самой любимой команды всего постсоветсткого пространства, уйдёшь со свистом! Никаких "раскачек" на год у тебя нет: деньги то получаешь по-взрослому СРАЗУ!
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