Джордан Ларссон: «Я хорошо себя чувствую в России. В «Спартаке» средства инвестируются в молодежь, и это здорово»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что ему комфортно в России и в московском клубе.

«Я хорошо себя чувствую в России. «Спартак» нанял нового спортивного менеджера, который активно включает в команду молодых игроков. Ранее более возрастные игроки приходили в команду, чтобы заработать. Теперь средства инвестируются в молодежь, и это здорово, что есть возможность влиться в коллектив без давления. У меня есть время», – сказал Ларссон.

Ларссон сыграл за «Спартак» 15 матчей ,забил четыре гола, отдал один ассист.

Ларссон – лучший игрок «Спартака» в ноябре



