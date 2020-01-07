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  • «Малага» отстранила от работы главного тренера. В интернет попало интимное видео с его участием

«Малага» отстранила от работы главного тренера. В интернет попало интимное видео с его участием

7 января 2020, 23:53
4

Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо отстранен от исполнения своих обязанностей.

43-летний специалист не сможет работать с командой, пока клуб проводит расследование ситуации с попаданием интимного видео с его участием в интернет.

«Хочу сообщить, что я подвергся преступлению против моей личной жизни с преследованием и вымогательством», – написал дель Амо в твиттере.

Злоумышленники добыли видеозапись из личного чата тренера в мессенджере и распространили ее в соцсетях.

Источник: Официальный сайт «Малаги»
Испания Малага Виктор Санчес
Комментарии (4)
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Niko
1578431427
И что тренер не человек что ли? Закон какой нарушен?
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JI e x a
1578437942
вот хоть тресни, но я никогда не понимал и не пойму людей, которые загружают в интернет свои интимные фото или видео, не важно, чаты это, соцсети или ещё что-то. Сейчас аккаунты взламываются миллионами, ты же сам даёшь таким образом все козыри в руки злоумышленников. А уж тем более, кому-то пересылать такой материал, это же вообще бред. Завтра у этого человека не будет настроения, и твоё видео будет лицезреть пол мира =)
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Давид59
1578469487
С его участием говорите? Групповушка в деревушке. Не иначе
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