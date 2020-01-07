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    «Малага» отстранила от работы главного тренера. В интернет попало интимное видео с его участием

    Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо отстранен от исполнения своих обязанностей.

    43-летний специалист не сможет работать с командой, пока клуб проводит расследование ситуации с попаданием интимного видео с его участием в интернет.

    «Хочу сообщить, что я подвергся преступлению против моей личной жизни с преследованием и вымогательством», – написал дель Амо в твиттере.

    Злоумышленники добыли видеозапись из личного чата тренера в мессенджере и распространили ее в соцсетях.

    Источник: Официальный сайт «Малаги»

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    07.01.2020 23:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1144

      Niko 46 минут назад

      И что тренер не человек что ли? Закон какой нарушен?

      1
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      Рейтинг: +310

      сасас > Niko 41 минуту назад

      Было бы гей порно - всей Европой защищали бы

      0
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