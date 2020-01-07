«Малага» отстранила от работы главного тренера. В интернет попало интимное видео с его участием

И что тренер не человек что ли? Закон какой нарушен?
Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо отстранен от исполнения своих обязанностей.
43-летний специалист не сможет работать с командой, пока клуб проводит расследование ситуации с попаданием интимного видео с его участием в интернет.
«Хочу сообщить, что я подвергся преступлению против моей личной жизни с преследованием и вымогательством», – написал дель Амо в твиттере.
Злоумышленники добыли видеозапись из личного чата тренера в мессенджере и распространили ее в соцсетях.