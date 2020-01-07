Мане – лучший игрок Африки в 2019 году

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки по итогам 2019 года.

В тройку претендентов на награду также входили Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) и Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир).