Мане – лучший игрок Африки в 2019 году

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки по итогам 2019 года.
В тройку претендентов на награду также входили Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) и Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир).
- Мане впервые в карьере выиграл этот приз.
- Ранее он в 2017 и 2018 годах занимал второе место в голосовании.
- В 2019 году Мане выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- Со сборной Сенегала он стал финалистом Кубка африканских наций.
Источник: Твиттер Африканской конфедерации футбола