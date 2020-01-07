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Мане – лучший игрок Африки в 2019 году

7 января 2020, 23:41
3

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки по итогам 2019 года.

В тройку претендентов на награду также входили Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) и Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир).

  • Мане впервые в карьере выиграл этот приз.
  • Ранее он в 2017 и 2018 годах занимал второе место в голосовании.
  • В 2019 году Мане выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
  • Со сборной Сенегала он стал финалистом Кубка африканских наций.

Источник: Твиттер Африканской конфедерации футбола
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Мане Садио
Комментарии (3)
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паха1991
1578450398
абсолютно по делу!
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Serega 68
1578453235
мячик ему
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zigbert
1578504641
Играет стабильно. А вот Салах чуть сдал.
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