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    Мане – лучший игрок Африки в 2019 году

    Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки по итогам 2019 года.

    В тройку претендентов на награду также входили Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) и Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир).

    • Мане впервые в карьере выиграл этот приз.
    • Ранее он в 2017 и 2018 годах занимал второе место в голосовании.
    • В 2019 году Мане выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
    • Со сборной Сенегала он стал финалистом Кубка африканских наций.

    Источник: Твиттер Африканской конфедерации футбола

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    07.01.2020 23:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1213

      solodealer 3 минуты назад

      ...не "Африки", а "ИЗ АФРИКИ"!))

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      Ответить
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      Рейтинг: +237

      elessar arnor 1 час назад

      да и в ливере он круче мо

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