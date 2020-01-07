Президент «Урала» Иванов: «Ильин ушел бы от нас бесплатно, а так – получили деньги от «Ахмата»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о переходе нападающего Владимира Ильина в «Ахмат».

«Нам не удалось договориться с Ильиным. Видимо, «Ахмат» предложил ему лучшие условия. Никаких обид нет, с Володей мы обо всем поговорили. В какой-то степени и нам это выгодно, потому что у него через пять месяцев заканчивается контракт. Ильин ушел бы от нас бесплатно, а так – получили деньги», – сказал Иванов.

В этом сезоне РПЛ Ильин провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Ахмат» в РПЛ идет 12-м, «Урал» – девятым.

«Ахмат» объявил о трансфере форварда «Урала» Ильина