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  • Президент «Урала» Иванов: «Ильин ушел бы от нас бесплатно, а так – получили деньги от «Ахмата»

Президент «Урала» Иванов: «Ильин ушел бы от нас бесплатно, а так – получили деньги от «Ахмата»

7 января 2020, 18:00
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о переходе нападающего Владимира Ильина в «Ахмат».

«Нам не удалось договориться с Ильиным. Видимо, «Ахмат» предложил ему лучшие условия. Никаких обид нет, с Володей мы обо всем поговорили. В какой-то степени и нам это выгодно, потому что у него через пять месяцев заканчивается контракт. Ильин ушел бы от нас бесплатно, а так – получили деньги», – сказал Иванов.

  • В этом сезоне РПЛ Ильин провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
  • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м, «Урал» – девятым.

«Ахмат» объявил о трансфере форварда «Урала» Ильина

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Ильин Владимир Иванов Григорий
Комментарии (2)
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Hektor 84
1578420501
А чего сидели ждали если он вам так нужен был? Конечно сидеть на бюджетном бабло, зачем торопиться?
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paracetamol
1578466513
Лучше бы оставили. Нормальный нап.
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