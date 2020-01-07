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  • Сборная России: «Кудряшов забивает сумки книгами. Он нашел редкий детектив – «Советы по домоводству для наемного убийцы»

Сборная России: «Кудряшов забивает сумки книгами. Он нашел редкий детектив – «Советы по домоводству для наемного убийцы»

7 января 2020, 16:35
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Твиттер сборной России рассказал о пристрастии защитника национальной команды Федора Кудряшова к чтению.

«Самые тяжелые чемоданы на сборах – у Кудряшова. Он не берет лишней одежды. Но забивает сумки книгами. Причем электронные версии Федор не признает. Кудряшов прочитал «Список Шиндлера». И нашел редкий детектив «Советы по домоводству для наемного убийцы» – он не продается в России», – говорится в сообщении.

  • В понедельник Кудряшов заключил с «Антальяспором» контракт до лета 2021 года.
  • 32-летний футболист присоединился к турецкому клубу бесплатно в качестве свободного агента.

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Турция. Суперлига Россия Антальяспор Кудряшов Федор
Комментарии (2)
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Бухбух
1578412283
Кудряшов - один из немногих российских футболеров, который не боится уезжать за кордон.
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Axe111
1578431032
СБОРНАЯ РОССИИ ЛОЛ
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