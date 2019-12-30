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    Сборная России: «Кудряшов забивает сумки книгами. Он нашел редкий детектив – «Советы по домоводству для наемного убийцы»

    Твиттер сборной России рассказал о пристрастии защитника национальной команды Федора Кудряшова к чтению.

    «Самые тяжелые чемоданы на сборах – у Кудряшова. Он не берет лишней одежды. Но забивает сумки книгами. Причем электронные версии Федор не признает. Кудряшов прочитал «Список Шиндлера». И нашел редкий детектив «Советы по домоводству для наемного убийцы» – он не продается в России», – говорится в сообщении.

    • В понедельник Кудряшов заключил с «Антальяспором» контракт до лета 2021 года.
    • 32-летний футболист присоединился к турецкому клубу бесплатно в качестве свободного агента.

    Источник: твиттер сборной России

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