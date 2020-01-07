Сборная России: «Кудряшов забивает сумки книгами. Он нашел редкий детектив – «Советы по домоводству для наемного убийцы»

Твиттер сборной России рассказал о пристрастии защитника национальной команды Федора Кудряшова к чтению.

«Самые тяжелые чемоданы на сборах – у Кудряшова. Он не берет лишней одежды. Но забивает сумки книгами. Причем электронные версии Федор не признает. Кудряшов прочитал «Список Шиндлера». И нашел редкий детектив «Советы по домоводству для наемного убийцы» – он не продается в России», – говорится в сообщении.