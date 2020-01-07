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  • Новиков: «Знаю Скопинцева с тех времен, когда ему было 13 лет. Благодарен руководству, что теперь он в «Динамо»

Новиков: «Знаю Скопинцева с тех времен, когда ему было 13 лет. Благодарен руководству, что теперь он в «Динамо»

7 января 2020, 13:21
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал переход полузащитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.

«Очень рад, что этот трансфер состоялся. Для нас это однозначно усиление. Дима — футболист, который качественно играет сразу на нескольких позициях, с перспективой роста, плюс он наш, российский игрок. Благодарен руководству за то, что теперь Скопинцев в «Динамо».

Знаю его еще с тех времен, когда Диме было 13 лет. Это умный футболист, который быстро принимает решения в различных игровых ситуациях, обладает хорошей скоростью, здорово видит поле. К тому же он боец, который всегда будет биться до конца. Важно и то, что Скопинцев постоянно стремится быть лучшим во всем, у него хорошие лидерские задатки. К нам перешел отличный молодой футболист, за плечами которого уже серьезный игровой опыт.

  • Скопинцев – воспитанник «Динамо».
  • За «Краснодар» хавбек выступал с февраля 2019 года. В составе южан он провел 17 матчей и забил два гола.
  • По информации Нобеля Арустамяна, «Динамо» заплатило за игрока 4,3 миллиона евро.

Скопинцев – о «Динамо»: «Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб»


Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий Новиков Кирилл
Комментарии (1)
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FanatSerj
1578405783
"Скопинцев – воспитанник «Динамо»." хммммм даже и не знал, посмотрел вики - знатно его по клубам помотало для такого то возраста.
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