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    Ибрагимович – о матче с «Сампдорией»: «Хотел забить и отпраздновать как бог»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после матча 18-го тура Серии А против «Сампдории» (0:0), который стал для него первым после возвращения в итальянский клуб.

    «Я ощущал много адреналина, эмоций и чувств, которые испытывал на протяжении девяти или десяти лет. Мои отношения с болельщиками остаются прекрасными и это придает мне сильную мотивацию. Я хотел выйти на поле, забить гол и отпраздновать как бог перед трибуной», – сказал 38-летний швед.

    • Форвард вышел на замену во втором тайме.
    • За 35 минут Ибрагимович нанес один удар по воротам «Сампдории».
    • Златан сыграл в Серии А спустя 2794 дня.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 22:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +158

      Proker 7 минут назад

      Бог Кузя был и вдулся, второй самозванец появился

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15356

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Всему своё время, постарайся в следующей игре.

      0
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