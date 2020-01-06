Ибрагимович – о матче с «Сампдорией»: «Хотел забить и отпраздновать как бог»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после матча 18-го тура Серии А против «Сампдории» (0:0), который стал для него первым после возвращения в итальянский клуб.
«Я ощущал много адреналина, эмоций и чувств, которые испытывал на протяжении девяти или десяти лет. Мои отношения с болельщиками остаются прекрасными и это придает мне сильную мотивацию. Я хотел выйти на поле, забить гол и отпраздновать как бог перед трибуной», – сказал 38-летний швед.
- Форвард вышел на замену во втором тайме.
- За 35 минут Ибрагимович нанес один удар по воротам «Сампдории».
- Златан сыграл в Серии А спустя 2794 дня.
Источник: Football Italia