Ибрагимович – о матче с «Сампдорией»: «Хотел забить и отпраздновать как бог»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после матча 18-го тура Серии А против «Сампдории» (0:0), который стал для него первым после возвращения в итальянский клуб.

«Я ощущал много адреналина, эмоций и чувств, которые испытывал на протяжении девяти или десяти лет. Мои отношения с болельщиками остаются прекрасными и это придает мне сильную мотивацию. Я хотел выйти на поле, забить гол и отпраздновать как бог перед трибуной», – сказал 38-летний швед.