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  • Ибрагимович – о матче с «Сампдорией»: «Хотел забить и отпраздновать как бог»

Ибрагимович – о матче с «Сампдорией»: «Хотел забить и отпраздновать как бог»

6 января 2020, 22:28
3

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после матча 18-го тура Серии А против «Сампдории» (0:0), который стал для него первым после возвращения в итальянский клуб.

«Я ощущал много адреналина, эмоций и чувств, которые испытывал на протяжении девяти или десяти лет. Мои отношения с болельщиками остаются прекрасными и это придает мне сильную мотивацию. Я хотел выйти на поле, забить гол и отпраздновать как бог перед трибуной», – сказал 38-летний швед.

  • Форвард вышел на замену во втором тайме.
  • За 35 минут Ибрагимович нанес один удар по воротам «Сампдории».
  • Златан сыграл в Серии А спустя 2794 дня.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Сампдория Ибрагимович Златан
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1578339826
Всему своё время, постарайся в следующей игре.
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Proker
1578340523
Бог Кузя был и вдулся, второй самозванец появился
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Lokofan1987
1578358744
Лучше закончи с футболом , а то слишком много *****....а.
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