Ибрагимович сыграл в Серии А спустя 2794 дня

В матче 18-го тура Серии А «Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» со счетом 0:0.

Эта игра стала первой для нападающего Златана Ибрагимовича после возвращения в миланский клуб.

Таким образом, как сообщает Opta, 38-летний швед сыграл в чемпионате Италии спустя 2794 дня.