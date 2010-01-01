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    Ибрагимович сыграл в Серии А спустя 2794 дня

    В матче 18-го тура Серии А «Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» со счетом 0:0.

    Эта игра стала первой для нападающего Златана Ибрагимовича после возвращения в миланский клуб.

    Таким образом, как сообщает Opta, 38-летний швед сыграл в чемпионате Италии спустя 2794 дня.

    Источник: Opta

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