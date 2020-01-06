Ибрагимович сыграл в Серии А спустя 2794 дня

В матче 18-го тура Серии А «Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» со счетом 0:0.
Эта игра стала первой для нападающего Златана Ибрагимовича после возвращения в миланский клуб.
Таким образом, как сообщает Opta, 38-летний швед сыграл в чемпионате Италии спустя 2794 дня.
- Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
- После этого форвард играл в «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- 2 января Златан вернулся в «Милан», заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
Источник: Opta