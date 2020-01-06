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  • Де Брюйне, Месси и Мане включены в команду года FIFA 20, Роналду – нет

Де Брюйне, Месси и Мане включены в команду года FIFA 20, Роналду – нет

6 января 2020, 21:18
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Компания EA Sports опубликовала символическую сборную лучших футболистов года в игровом симуляторе FIFA 20.

В команду включены пять игроков из «Ливерпуля», два – из «Барселоны», по одному – из «Ювентуса», «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ». Среди них нет пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);

Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (все – «Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»);

Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Н’Голо Канте («Челси»);

Нападающие: Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»).

Источник: Твиттер EA SPORTS FIFA
Европа Ливерпуль Барселона Ювентус Манчестер Сити Челси ПСЖ Месси Лионель Де Брюйне Кевин ван Дейк Вирджил Мане Садио Робертсон Эндрю Канте Н'Голо Мбаппе Килиан Алиссон Александер-Арнольд Трент де Лигт Матейс де Йонг Френки
Комментарии (2)
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Derzkiy1
1578335323
Де йонг этот ,Средняк в футболе
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Cules2013
1578403003
странно
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