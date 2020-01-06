Де Брюйне, Месси и Мане включены в команду года FIFA 20, Роналду – нет

Компания EA Sports опубликовала символическую сборную лучших футболистов года в игровом симуляторе FIFA 20.
В команду включены пять игроков из «Ливерпуля», два – из «Барселоны», по одному – из «Ювентуса», «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ». Среди них нет пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);
Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (все – «Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»);
Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Н’Голо Канте («Челси»);
Нападающие: Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»).
Источник: Твиттер EA SPORTS FIFA