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    Де Брюйне, Месси и Мане включены в команду года FIFA 20, Роналду – нет

    Компания EA Sports опубликовала символическую сборную лучших футболистов года в игровом симуляторе FIFA 20.

    В команду включены пять игроков из «Ливерпуля», два – из «Барселоны», по одному – из «Ювентуса», «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ». Среди них нет пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

    Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);

    Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (все – «Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Ювентус»);

    Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Н’Голо Канте («Челси»);

    Нападающие: Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»).

    Источник: Твиттер EA SPORTS FIFA

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2136

      Derzkiy1 1 час назад

      Де йонг этот ,Средняк в футболе

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