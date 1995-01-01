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    The Mirror: Лэмпард хочет видеть в «Челси» Алабу

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен усилить левый фланг обороны своей команды.

    По информации The Mirror, в связи с этим лондонский клуб всерьeз заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Давида Алабы.

    Сообщается, что уже в январе «Челси» может предложить за австрийского фулбека 60 миллионов фунтов.

    • Алаба перебрался в «Баварию» в 2008 году.
    • В текущем сезоне игрок провел за мюнхенскую команду 17 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: The Mirror

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      Рейтинг: +2608

      zatonn 2 часа назад

      Хотеть не вредно

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