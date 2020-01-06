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The Mirror: Лэмпард хочет видеть в «Челси» Алабу

6 января 2020, 10:40
2

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен усилить левый фланг обороны своей команды.

По информации The Mirror, в связи с этим лондонский клуб всерьeз заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Давида Алабы.

Сообщается, что уже в январе «Челси» может предложить за австрийского фулбека 60 миллионов фунтов.

  • Алаба перебрался в «Баварию» в 2008 году.
  • В текущем сезоне игрок провел за мюнхенскую команду 17 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Источник: The Mirror
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Челси Бавария Алаба Давид Лэмпард Фрэнк
Комментарии (2)
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zatonn
1578297915
Хотеть не вредно
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Cules2013
1578313482
да кто ещ его отпустит, да и самому Дэвиду чего рваться в Челси? Не слышал, чтобы у него была мечта играть в АПЛ. Других причин не вижу.
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