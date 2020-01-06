The Mirror: Лэмпард хочет видеть в «Челси» Алабу

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен усилить левый фланг обороны своей команды.

По информации The Mirror, в связи с этим лондонский клуб всерьeз заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Давида Алабы.

Сообщается, что уже в январе «Челси» может предложить за австрийского фулбека 60 миллионов фунтов.