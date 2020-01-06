The Mirror: Лэмпард хочет видеть в «Челси» Алабу

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен усилить левый фланг обороны своей команды.
По информации The Mirror, в связи с этим лондонский клуб всерьeз заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Давида Алабы.
Сообщается, что уже в январе «Челси» может предложить за австрийского фулбека 60 миллионов фунтов.
- Алаба перебрался в «Баварию» в 2008 году.
- В текущем сезоне игрок провел за мюнхенскую команду 17 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
Источник: The Mirror