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    Фанаты «Лацио» во время матча с «Брешией» оскорбляли Балотелли на расистской почве

    Футболист «Брешии» Марио Балотелли во время матча 19-го тура Серии А против «Лацио» (1:2) подвергся оскорблениям на почве расизма. По этому поводу игрок оставил запись в социальной сети.

    «Фанаты «Лацио», которые присутствовали на стадионе, вам позор», – написал Балотелли в инстаграме.

    Во время матча игрок сообщил об оскорблениях судье, который на некоторое время остановил встречу.

    • Осенью Балотелли оскорбляли фанаты «Вероны».
    • Балотелли забил первый гол 20-х годов в чемпионате Италии. Он же забил дебютный гол и 10-х годов десять лет назад.
    • «Брешиа» идет в зоне вылета.

    text

    Публикация от text (@mb459)

    Источник: инстаграм Марио Балотелли

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2017

      SarJr 11 минут назад

      подумаешь... все равно эпицентр расизма был и будет россия)))

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