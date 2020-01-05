Фанаты «Лацио» во время матча с «Брешией» оскорбляли Балотелли на расистской почве

Футболист «Брешии» Марио Балотелли во время матча 19-го тура Серии А против «Лацио» (1:2) подвергся оскорблениям на почве расизма. По этому поводу игрок оставил запись в социальной сети.

«Фанаты «Лацио», которые присутствовали на стадионе, вам позор», – написал Балотелли в инстаграме.

Во время матча игрок сообщил об оскорблениях судье, который на некоторое время остановил встречу.

Осенью Балотелли оскорбляли фанаты «Вероны».

Балотелли забил первый гол 20-х годов в чемпионате Италии. Он же забил дебютный гол и 10-х годов десять лет назад.

«Брешиа» идет в зоне вылета.