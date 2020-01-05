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  • Фанаты «Лацио» во время матча с «Брешией» оскорбляли Балотелли на расистской почве

Фанаты «Лацио» во время матча с «Брешией» оскорбляли Балотелли на расистской почве

5 января 2020, 21:40
10

Футболист «Брешии» Марио Балотелли во время матча 19-го тура Серии А против «Лацио» (1:2) подвергся оскорблениям на почве расизма. По этому поводу игрок оставил запись в социальной сети.

«Фанаты «Лацио», которые присутствовали на стадионе, вам позор», – написал Балотелли в инстаграме.

Во время матча игрок сообщил об оскорблениях судье, который на некоторое время остановил встречу.

  • Осенью Балотелли оскорбляли фанаты «Вероны».
  • Балотелли забил первый гол 20-х годов в чемпионате Италии. Он же забил дебютный гол и 10-х годов десять лет назад.
  • «Брешиа» идет в зоне вылета.

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Публикация от text (@mb459)

Источник: инстаграм Марио Балотелли
Италия. Серия А Брешиа Лацио Балотелли Марио
Комментарии (10)
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Saracen Jr
1578252626
подумаешь... все равно эпицентр расизма был и будет россия)))
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САДЫЧОК
1578254311
Эдакий итальянский Дзюба ! Правда , Марио в футбол хорошо играет !
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mutabor0992
1578255606
Рассизм был,есть и БУДЕТ!А марио ведет себя как марина...Играл бы лучше,а не выступал...И все бы перестали.P.S.Кстати за Лацио Муссоллини болел.Это так к слову.
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LOKOfanatik19
1578258123
Эта деревяшка, драгоценной черной породы, понимает что, чем больше он внимает это, тем больше его и будут сравнивать с приматами на черном континенте???? Господи, дай ума не тем кто кричит про приматов, а приматам, чтоб этого не замечали!!!!
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Граф2019
1578260760
ну не люблю я бабизян...
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NEONFOL
1578262683
балателька гантелька, играй блин
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_Marqella_
1578262924
Достаточно взглянуть на эмблему Лацио, сразу станет всё понятно....))
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