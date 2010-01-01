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    Балотелли забил первый гол 20-х годов в Серии А. Десять лет назад он забил и первый гол 10-х годов

    В эти минуты проходит матч 18-го тура Серии А между «Брешией» и «Лацио». Счет открыл футболист хозяев Марио Балотелли. Это первый гол чемпионата Италии в 2020-х годах.

    Балотелли 6 января 2010 года забил и первый гол 10-х годов в Серии А. Тогда футболист выступал за «Интер».

    • Футболист пополнил «Брешиа» летом.
    • Команда идет в зоне вылета Серии А.
    • В текущем сезоне чемпионата Италии Балотелли провел 11 матчей, забил четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2400

      Черкизовский Кот 25 минут назад

      За эти 10 лет много всего поменялось в мире. Только Марио за ум так и не взялся.

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      Рейтинг: +6508

      mihail200606 52 минуты назад

      Просрал карьеру...

      0
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      Рейтинг: +11

      Maga Ingush 53 минуты назад

      Блин и кто за этой фигнёй следит...

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