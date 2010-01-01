Балотелли забил первый гол 20-х годов в Серии А. Десять лет назад он забил и первый гол 10-х годов

За эти 10 лет много всего поменялось в мире. Только Марио за ум так и не взялся.
В эти минуты проходит матч 18-го тура Серии А между «Брешией» и «Лацио». Счет открыл футболист хозяев Марио Балотелли. Это первый гол чемпионата Италии в 2020-х годах.
Балотелли 6 января 2010 года забил и первый гол 10-х годов в Серии А. Тогда футболист выступал за «Интер».
- Футболист пополнил «Брешиа» летом.
- Команда идет в зоне вылета Серии А.
- В текущем сезоне чемпионата Италии Балотелли провел 11 матчей, забил четыре гола.