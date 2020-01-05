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  • Моуринью – после ничьей с «Мидлсбро»: «Гол соперников должны были отменить, был офсайд. Переигровка «Тоттенхэму» не нужна»

Моуринью – после ничьей с «Мидлсбро»: «Гол соперников должны были отменить, был офсайд. Переигровка «Тоттенхэму» не нужна»

5 января 2020, 20:16
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1). По мнению португальца, хозяева забили не по правилам.

«Когда мы стали проигрывать, я подумал: «У нас проблемы». Потом все отреагировали – я, ребята. Теперь будет переигровка, которая нам не нужна, учитывая проблемы с составом. Это будет домашний матч, поэтому будем стремиться к победе.

Гол «Мидлсбро» должны были отменить, был офсайд. Система видеопомощи отменила бы гол. Тем не менее, матч был хорошим», – цитирует Моуринью ВВС.

  • «Тоттенхэм» не побеждает в трех матчах подряд.
  • Команды под руководством Моуринью не могут сыграть на ноль на выезде 15 матчей подряд.
  • «Тоттенхэм» в АПЛ идет шестым.

Источник: ВВС
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Мидлсбро Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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Aleksey!
1578245809
Нужно время. Маур справится.
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