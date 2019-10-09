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    Моуринью – после ничьей с «Мидлсбро»: «Гол соперников должны были отменить, был офсайд. Переигровка «Тоттенхэму» не нужна»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1). По мнению португальца, хозяева забили не по правилам.

    «Когда мы стали проигрывать, я подумал: «У нас проблемы». Потом все отреагировали – я, ребята. Теперь будет переигровка, которая нам не нужна, учитывая проблемы с составом. Это будет домашний матч, поэтому будем стремиться к победе.

    Гол «Мидлсбро» должны были отменить, был офсайд. Система видеопомощи отменила бы гол. Тем не менее, матч был хорошим», – цитирует Моуринью ВВС.

    • «Тоттенхэм» не побеждает в трех матчах подряд.
    • Команды под руководством Моуринью не могут сыграть на ноль на выезде 15 матчей подряд.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет шестым.

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 20:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1219

      FRZZ 1 час назад

      У Тоттенхэма на самом деле короткая скамейка и ещё Кейн выбыл на неопределённый срок. Нужны трансферы, новые игроки.

      0
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      Рейтинг: +95

      Aleksey! 2 часа назад

      Нужно время. Маур справится.

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