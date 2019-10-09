Моуринью – после ничьей с «Мидлсбро»: «Гол соперников должны были отменить, был офсайд. Переигровка «Тоттенхэму» не нужна»

У Тоттенхэма на самом деле короткая скамейка и ещё Кейн выбыл на неопределённый срок. Нужны трансферы, новые игроки.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1). По мнению португальца, хозяева забили не по правилам.
«Когда мы стали проигрывать, я подумал: «У нас проблемы». Потом все отреагировали – я, ребята. Теперь будет переигровка, которая нам не нужна, учитывая проблемы с составом. Это будет домашний матч, поэтому будем стремиться к победе.
Гол «Мидлсбро» должны были отменить, был офсайд. Система видеопомощи отменила бы гол. Тем не менее, матч был хорошим», – цитирует Моуринью ВВС.
- «Тоттенхэм» не побеждает в трех матчах подряд.
- Команды под руководством Моуринью не могут сыграть на ноль на выезде 15 матчей подряд.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет шестым.