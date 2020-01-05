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  • В Мальме вандалы опрокинули с постамента статую Ибрагимовича

В Мальме вандалы опрокинули с постамента статую Ибрагимовича

5 января 2020, 09:46
9

В ночь на воскресенье в шведском городе Мальме неизвестные подпилили ноги статуе форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

В результате действий вандалов памятник футболиста упал с постамента на ограждение.

Возле места инцидента злоумышленники оставили надпись «убрать».

Статуя Ибрагимовича уже несколько раз подвергалась вандализму после того, как 38-летний воспитанник «Мальме» стал совладельцем «Хаммарбю» – принципиального соперника своего родного клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Aftonbladet
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (9)
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Stefano Ricci
1578215683
Предсказуемый конец
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absent32
1578217186
на Олимпе снесли статую Зевса)))
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"supermax"
1578217576
глупцы...ибра придет за вами :D
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AHTUNGBOL
1578222627
Че им не имётся, что плохого человек сделал, показушный идиотизм...
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subbotaspartak
1578224882
Из бронзы Златан, тополя в пыли И Мальме близлежащие кварталы, Вандалы в шведский городок вошли И статую низвергли с пьедестала.... ............................................................ Но... Засуетились вандалисты вдруг, Плохие, нехорошие ребята, Как памятник теперь в саду стоял Живой непобедимый Златан.
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mutabor0992
1578227651
Народная любовь нашла ХЕРоя!!!
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zigbert
1578232647
Все закономерно.
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Антон Л
1578315448
Богохульники!
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