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    В Мальме вандалы опрокинули с постамента статую Ибрагимовича

    В ночь на воскресенье в шведском городе Мальме неизвестные подпилили ноги статуе форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

    В результате действий вандалов памятник футболиста упал с постамента на ограждение.

    Возле места инцидента злоумышленники оставили надпись «убрать».

    Статуя Ибрагимовича уже несколько раз подвергалась вандализму после того, как 38-летний воспитанник «Мальме» стал совладельцем «Хаммарбю» – принципиального соперника своего родного клуба.

    Источник: Aftonbladet

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