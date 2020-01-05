В Мальме вандалы опрокинули с постамента статую Ибрагимовича

В ночь на воскресенье в шведском городе Мальме неизвестные подпилили ноги статуе форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

В результате действий вандалов памятник футболиста упал с постамента на ограждение.

Возле места инцидента злоумышленники оставили надпись «убрать».

Статуя Ибрагимовича уже несколько раз подвергалась вандализму после того, как 38-летний воспитанник «Мальме» стал совладельцем «Хаммарбю» – принципиального соперника своего родного клуба.