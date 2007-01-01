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    «Вест Хэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за игрока «Бенфики» Фернандеша

    На полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша появился новый претендент. Если раньше заполучить игрока зимой хотел только «Манчестер Юнайтед», то теперь в футболисте заинтересован «Вест Хэм».

    Лондонцы уже вступили в переговоры с португальским клубом. 20-летний футболист стоит на рынке 15 миллионов евро.

    • Отступные в контракте футболиста составляют 102 миллиона фунтов, однако клуб не рассчитывает получить за его продажу такую сумму.
    • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
    • «Вест Хэм» занимает 16-е место.

    Источник: Sky Sports

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