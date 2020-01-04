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  • «Вест Хэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за игрока «Бенфики» Фернандеша

«Вест Хэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за игрока «Бенфики» Фернандеша

4 января 2020, 01:15

На полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша появился новый претендент. Если раньше заполучить игрока зимой хотел только «Манчестер Юнайтед», то теперь в футболисте заинтересован «Вест Хэм».

Лондонцы уже вступили в переговоры с португальским клубом. 20-летний футболист стоит на рынке 15 миллионов евро.

  • Отступные в контракте футболиста составляют 102 миллиона фунтов, однако клуб не рассчитывает получить за его продажу такую сумму.
  • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
  • «Вест Хэм» занимает 16-е место.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Вест Хэм Манчестер Юнайтед Фернандеш Жедсон
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