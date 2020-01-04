«Вест Хэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за игрока «Бенфики» Фернандеша

На полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша появился новый претендент. Если раньше заполучить игрока зимой хотел только «Манчестер Юнайтед», то теперь в футболисте заинтересован «Вест Хэм».

Лондонцы уже вступили в переговоры с португальским клубом. 20-летний футболист стоит на рынке 15 миллионов евро.