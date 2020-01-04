«Вест Хэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за игрока «Бенфики» Фернандеша

На полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша появился новый претендент. Если раньше заполучить игрока зимой хотел только «Манчестер Юнайтед», то теперь в футболисте заинтересован «Вест Хэм».
Лондонцы уже вступили в переговоры с португальским клубом. 20-летний футболист стоит на рынке 15 миллионов евро.
- Отступные в контракте футболиста составляют 102 миллиона фунтов, однако клуб не рассчитывает получить за его продажу такую сумму.
- «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет пятым.
- «Вест Хэм» занимает 16-е место.
Источник: Sky Sports