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  • «Манчестер Юнайтед» может в январе арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» может в январе арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

30 декабря 2019, 19:33

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в Англии.

По информации Sky Sports, в подписании 20-летнего португальца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что стороны уже ведут предварительные переговоры об аренде хавбека с опцией выкупа за 34 миллиона фунтов.

В текущем сезоне Фернандеш потерял место в стартовом составе «Бенфики» из-за разногласий с главным тренером Бруну Лаже.

Отступные в контракте футболиста составляют 102 миллиона фунтов, однако клуб не рассчитывает получить за его продажу такую сумму.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Бенфика Фернандеш Жедсон
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