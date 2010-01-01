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    «Манчестер Юнайтед» может в январе арендовать у «Бенфики» Жедсона Фернандеша

    Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в Англии.

    По информации Sky Sports, в подписании 20-летнего португальца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что стороны уже ведут предварительные переговоры об аренде хавбека с опцией выкупа за 34 миллиона фунтов.

    В текущем сезоне Фернандеш потерял место в стартовом составе «Бенфики» из-за разногласий с главным тренером Бруну Лаже.

    Отступные в контракте футболиста составляют 102 миллиона фунтов, однако клуб не рассчитывает получить за его продажу такую сумму.

    Источник: Sky Sports

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