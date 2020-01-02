«Милан» презентовал Ибрагимовича. Он будет выступать под 21-м номером

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович официально стал футболистом «Милана». Он будет выступать под 21-м номером. Фото доступно ниже.
Швед считает «Милан» своим домом. Команда в турнирной таблице чемпионата Италии идет на 11-й строчке.
- Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
- В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
- В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.
Источник: твиттер Transfer News Live