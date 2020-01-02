«Милан» презентовал Ибрагимовича. Он будет выступать под 21-м номером

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович официально стал футболистом «Милана». Он будет выступать под 21-м номером. Фото доступно ниже.

Швед считает «Милан» своим домом. Команда в турнирной таблице чемпионата Италии идет на 11-й строчке.