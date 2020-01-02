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  • «Милан» презентовал Ибрагимовича. Он будет выступать под 21-м номером

«Милан» презентовал Ибрагимовича. Он будет выступать под 21-м номером

2 января 2020, 20:40
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Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович официально стал футболистом «Милана». Он будет выступать под 21-м номером. Фото доступно ниже.

Швед считает «Милан» своим домом. Команда в турнирной таблице чемпионата Италии идет на 11-й строчке.

  • Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
  • В завершившемся сезоне МЛС швед сыграл в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и восемь результативных передач.

Источник: твиттер Transfer News Live
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (1)
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rossonero666
1577997304
Борини стерва не мог отдать ему его 11 номер
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