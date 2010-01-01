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    Чамберс порвал «кресты». Защитник «Арсенала» выбыл на 6-9 месяцев

    «Арсенал» сообщил, что защитник Калум Чамберс выбыл на длительный срок.

    «Калум успешно перенес операцию в Лондоне в четверг утром. Ожидается, что процесс реабилитации займет от шести до девяти месяцев», – заявили в клубе, передает The Sun.

    • Чамберс получил травму в матче 20-го тура АПЛ против «Челси» (1:2).
    • Футболист перешел в «Арсенал» летом 2014 года из «Саутгемптона» за 20 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за лондонцев 18 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

    У защитника «Арсенала» Чамберса подозрение на разрыв крестообразной связки


    Источник: The Sun

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