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  • Чамберс порвал «кресты». Защитник «Арсенала» выбыл на 6-9 месяцев

Чамберс порвал «кресты». Защитник «Арсенала» выбыл на 6-9 месяцев

2 января 2020, 19:38

«Арсенал» сообщил, что защитник Калум Чамберс выбыл на длительный срок.

«Калум успешно перенес операцию в Лондоне в четверг утром. Ожидается, что процесс реабилитации займет от шести до девяти месяцев», – заявили в клубе, передает The Sun.

  • Чамберс получил травму в матче 20-го тура АПЛ против «Челси» (1:2).
  • Футболист перешел в «Арсенал» летом 2014 года из «Саутгемптона» за 20 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел за лондонцев 18 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

У защитника «Арсенала» Чамберса подозрение на разрыв крестообразной связки


Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Арсенал Чамберс Калум
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