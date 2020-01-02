Чамберс порвал «кресты». Защитник «Арсенала» выбыл на 6-9 месяцев

«Арсенал» сообщил, что защитник Калум Чамберс выбыл на длительный срок.

«Калум успешно перенес операцию в Лондоне в четверг утром. Ожидается, что процесс реабилитации займет от шести до девяти месяцев», – заявили в клубе, передает The Sun.

Чамберс получил травму в матче 20-го тура АПЛ против «Челси» (1:2).

Футболист перешел в «Арсенал» летом 2014 года из «Саутгемптона» за 20 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за лондонцев 18 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

У защитника «Арсенала» Чамберса подозрение на разрыв крестообразной связки



