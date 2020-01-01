Мэддисон за последние полтора сезона забил в АПЛ восемь голов из-за штрафной. Это рекорд

В эти минуты проходит матч 21-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Лестером». Один из голов забил полузащитник гостей Джеймс Мэддисон.

С момента начала прошлого сезона хавбек забил из-за пределов штрафной восемь голов. Это больше всех в АПЛ. На втором месте идет Кристиан Эриксен (семь голов из-за пределов штрафной).