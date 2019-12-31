Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Мэддисон за последние полтора сезона забил в АПЛ восемь голов из-за штрафной. Это рекорд

    В эти минуты проходит матч 22-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Лестером». Один из голов забил полузащитник гостей Джеймс Мэддисон.

    С момента начала прошлого сезона хавбек забил из-за пределов штрафной восемь голов. Это больше всех в АПЛ. На втором месте идет Кристиан Эриксен (семь голов из-за пределов штрафной).

    • В текущем сезоне АПЛ Мэддисон забил шесть голов, сделал четыре результативные передачи.
    • Игрок стоит на рынке 60 миллионов евро.
    • «Лестер» в таблице АПЛ идет вторым.

    Источник: Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2020 19:47
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74949
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru