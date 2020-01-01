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  • Мэддисон за последние полтора сезона забил в АПЛ восемь голов из-за штрафной. Это рекорд

Мэддисон за последние полтора сезона забил в АПЛ восемь голов из-за штрафной. Это рекорд

1 января 2020, 19:47
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В эти минуты проходит матч 21-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Лестером». Один из голов забил полузащитник гостей Джеймс Мэддисон.

С момента начала прошлого сезона хавбек забил из-за пределов штрафной восемь голов. Это больше всех в АПЛ. На втором месте идет Кристиан Эриксен (семь голов из-за пределов штрафной).

  • В текущем сезоне АПЛ Мэддисон забил шесть голов, сделал четыре результативные передачи.
  • Игрок стоит на рынке 60 миллионов евро.
  • «Лестер» в таблице АПЛ идет вторым.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Лестер Мэддисон Джеймс
Комментарии (1)
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Черкизовский Кот
1577914471
В 90-е Мэтт Ле Тиссье в АПЛ клал много голов дальними ударами.
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