Мэддисон за последние полтора сезона забил в АПЛ восемь голов из-за штрафной. Это рекорд

В эти минуты проходит матч 21-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Лестером». Один из голов забил полузащитник гостей Джеймс Мэддисон.
С момента начала прошлого сезона хавбек забил из-за пределов штрафной восемь голов. Это больше всех в АПЛ. На втором месте идет Кристиан Эриксен (семь голов из-за пределов штрафной).
- В текущем сезоне АПЛ Мэддисон забил шесть голов, сделал четыре результативные передачи.
- Игрок стоит на рынке 60 миллионов евро.
- «Лестер» в таблице АПЛ идет вторым.
Источник: Squawka Football